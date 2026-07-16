Final del Mundial 2026 en peligro: el pedido de Nueva Jersey que pone en riesgo el Argentina vs. España

A pocos días de la final del Mundial 2026, se encienden las alarmas por lo sucedido en las calles de Nueva York.

A tan solo tres días de que se dispute la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, hay cierta preocupación en Nueva Jersey, la ciudad que albergará el partido más esperado. Hay un pedido de la gobernadora del estado que pone en riesgo el juego.

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En las últimas horas, Mikey Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, solicitó que se limiten las actividades al aire libre porque la calidad del aire no es buena. Debido a los incendios forestales que se presentaron en Canadá, las condiciones no son positivas.

Gobernadora de Nueva Jersey recomienda evitar la actividad al aire libre

“Aliento a todos los residentes, especialmente a los miembros de grupos sensibles, a limitar las actividades al aire libre. Si sale, por favor manténgase hidratado y tome precauciones” escribió la gobernadora en sus redes sociales.

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Hay que tener en cuenta que el estadio de Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium, no tiene techo. Por eso, la actividad física puede perjudicar enormemente a los jugadores, especialmente si la situación con la calidad del aire no mejora.

El índice de calor subió en las últimas horas por estos incendios forestales y el humo que provocan. En las calles de Nueva York y Nueva Jersey, estados vecinos, se observó un cielo amarillento como una especie de niebla. Según indica el clima, esta situación continuará durante este viernes.

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Por este motivo, los entrenamientos de ambos seleccionados podrían verse suspendidos. El humo procedente de los incendios forestales está cargado de contaminantes peligrosos, los cuales pueden ocasionar problemas respiratorios. Sin duda, será una situación a tener en cuenta a la hora de realizar la práctica previa a la final.

En resumen

La gobernadora Mikey Sherrill pidió limitar actividades al aire libre por mala calidad del aire.

pidió limitar actividades al aire libre por mala calidad del aire. Incendios forestales en Canadá afectan las condiciones climáticas de Nueva Jersey y Nueva York.

afectan las condiciones climáticas de Nueva Jersey y Nueva York. El partido de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España corre riesgo.