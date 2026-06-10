¿A qué hora empieza el show inaugural del Mundial 2026?

El Mundial 2026 está a nada de comenzar y aquí te respondemos una de las preguntas que muchos aficionados se hacen.

La espera de cuatro años ha terminado. El Mundial de 2026 está a solo unas horas de dar su puntapié inicial en el histórico Estadio Azteca, un escenario que volverá a vestirse de gala para albergar el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Este duelo trae consigo una fuerte carga de nostalgia, ya que ambas escuadras también se encargaron de abrir el telón en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

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¿A qué hora comienza la inauguración del Mundial 2026?

Al tratarse de una edición inédita con tres países organizadores (México, Estados Unidos y Canadá), la FIFA dividió la ceremonia de apertura en tres partes. La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio en la capital mexicana a partir de las 11:30 a.m. (hora local y de Centroamérica -12:30 de Panamá).

El evento promete ser una de las producciones más espectaculares en la historia de los mundiales. La estrella colombiana Shakira será la figura central de la tarde e interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. Junto a ella, el escenario vibrará con una variada lista de artistas confirmados que incluye a:

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

J Balvin (junto a Ryan Castro)

Lila Downs

Danny Ocean

Tyla (cantante sudafricana que pondrá la nota musical por el país rival)

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¿A qué hora inicia el México vs. Sudáfrica?

Inmediatamente después de la música y el color, llegará el momento de la verdad en la cancha. El silbatazo inicial del encuentro entre México y Sudáfrica está programado para las 1:00 p.m. (hora del centro de México, Centroamérica- Panamá a las 2:00 p.m).

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Toda la presión y la expectativa de la afición local recaen sobre el equipo dirigido por Javier Aguirre. El “Tri” inicia este camino con la obligación histórica de alcanzar, como mínimo, los cuartos de final. Curiosamente, las únicas dos veces que la selección mexicana logró llegar a dicha instancia (el famoso “quinto partido”) fue justamente cuando jugaron como locales, en las ediciones de 1970 y 1986.

El escenario está listo, los artistas preparados y la afición entregada. Solo falta que ruede el balón en el Azteca para dar inicio a la fiesta deportiva más grande del planeta.