Por qué no ataja Memo Ochoa en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Por esta razón "Memo" Ochoa no será titular con la Selección de Méxicoc en el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica.

Guillermo “Memo” Ochoa llega al Mundial 2026 con una marca histórica: el portero integra la convocatoria de México para disputar su sexta Copa del Mundo, un registro reservado para otros dos futbolistas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Referente del Tri y protagonista de varias actuaciones memorables, su presencia en la lista volvió a ponerlo en el centro de la escena.

Sin embargo, Ochoa no será titular en el debut de México ante Sudáfrica. Aunque en la previa se especuló con la posibilidad de que Javier Aguirre apostara por su experiencia para el estreno mundialista, el entrenador tomó otra decisión para el arco. No hay lesión, sanción ni un problema físico detrás de su ausencia: se trata de una determinación exclusivamente deportiva.

Por qué no ataja Memo Ochoa en México vs. Sudáfrica

El actual portero del AEL Limassol de Chipre no ataja en México vs. Sudáfrica porque el “Vasco” Aguirre decidió poner como titular a Raúl Rangel para el debut del Tri en el Mundial 2026. La decisión responde al criterio futbolístico del cuerpo técnico y no a una baja médica.

La ausencia de Ochoa en el once inicial llama la atención por su peso histórico en la selección mexicana. Aun así, Aguirre eligió iniciar la Copa del Mundo con Rangel bajo los tres palos, en una apuesta vinculada al gran presente del arquero en Chivas de Guadalajara.

Formaciones de México y Sudáfrica para el debut

México: Rangel; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutiérrez, Alvarado, Jiménez y Quiñones.

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Sudáfrica: Williams; Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau, Sibisi, Sithole, Mokoena, Adam, Rayners y Foster.