FIFA confirma la noticia que preocupa a Argentina antes de enfrentar a España en la final del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial la noticia que todos querían conocer en la previa de la final que se jugará el domingo en Nueva York.

Este domingo 19 de julio se llevará a cabo la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Nueva York será la ciudad que albergue este partido que se llevará todas las miradas a nivel global. A tres días del juego, la preocupación se hace presente en el lado argentino.

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La FIFA confirmó, este jueves, al árbitro que impartirá justicia en el partido definitorio. El designado es Slavko Vincic, juez esloveno que tiene un pasado negativo con Argentina, precisamente en el Mundial de Qatar 2022.

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El árbitro europeo dirigió el último partido que Argentina perdió en una Copa del Mundo. Fue el tan recordado juego contra Arabia Saudita, en la primera jornada de la fase de grupos. Aquel día, la campeona del mundo cayó por 2-1 tras comenzar ganando.

Sin dudas, le trae malos recuerdos a los dirigidos por Lionel Scaloni, ya que Vincic nunca más volvió a estar en un partido de Argentina. Casualmente, volverá para hacerlo en la final del Mundial 2026.

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Otro de los puntos que más preocupación causó en el territorio argentino es porque se trata de un europeo. La FIFA rompe el criterio de neutralidad que establece en su reglamento, por lo que España será dirigida por un árbitro de su misma confederación.

Los antecedentes de Slavko Vincic en este Mundial 2026

El partido de la final será el cuarto para Vincic en esta Copa del Mundo. Anteriormente, dirigió los juegos de fase de grupos de Marruecos vs. Brasil y Argelia vs. Jordania. También estuvo en el México vs. Ecuador de 16avos de final.