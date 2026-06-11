Julián Quiñones marcó el primer tanto del Mundial 2026 para México ante Sudáfrica. Nacido en Colombia, naturalizado mexicano y goleador en Arabia Saudita por encima de Cristiano Ronaldo, el delantero llegó al Estadio Azteca con una historia tan particular como su presente.

Julián Quiñones acaba de hacer historia en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. A los 9 minutos del duelo inaugural en el Estadio Azteca, la Selección de México aprovechó unamala salida de Sudáfrica y el delantero sacó un potente derechazo para decretar el primer tanto de la cita máxima.

La escena fue perfecta para el Tri: estadio lleno, debut como local y uno de sus jugadores convertido en el primer protagonista del Mundial. Pero la historia de Quiñones no empezó en con la camiseta mexicana, ni siquiera en suelo azteca. Arranca bastante más lejos.

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De Magüí Payán a México

Julián Andrés Quiñones Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, una zona del Pacífico colombiano marcada durante años por la pobreza y la violencia. Desde ahí salió siendo muy joven, con el fútbol como una de las pocas puertas posibles para cambiar de vida.

El goleador mexicano tiene sus raíces en Colombia (Getty Images).

Su nombre empezó a tomar forma en Fútbol Paz, un proyecto colombiano que trabaja con chicos de contextos vulnerables. Allí fue donde comenzó a abrirse camino antes de dar el salto a México, país al que llegó en 2015 para sumarse a la estructura de Tigres.

Campeón, naturalizado y discutido

En México construyó prácticamente toda su carrera profesional. Además de Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América, y se acostumbró a ganar: fue campeón con los felinos, bicampeón con Atlas y luego también bicampeón con América. Ese recorrido lo transformó en uno de los atacantes más determinantes de la Liga MX.

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El delantero de 29 años tiene una vasta experiencia en Liga MX (Getty Images).

El paso más sensible llegó cuando decidió representar a México. Quiñones ya había jugado para selecciones juveniles de Colombia, pero recibió la carta de naturalización mexicana en octubre de 2023 y poco después quedó habilitado para vestir la camiseta del Tri. La decisión generó polémica, aunque él siempre sostuvo que México era el lugar donde se sentía en paz.

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De superar a CR7 a abrir un Mundial

Su salida del Club América rumbo a Al-Qadsiah, en Arabia Saudita, también fue leída con dudas. Pero Quiñones respondió de la forma más directa: haciendo goles.

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Cerró la temporada como máximo artillero de la Saudi Pro League con 33 tantos, por encima de Ivan Toney y también de un tal Cristiano Ronaldo, que terminó tercero en esa carrera.

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Quiñones ha sido uno de los goleadores más letales de la pasada temporada (Getty Images).

Por eso su aparición en el debut mundialista no llegó de la nada. Quiñones nació en Colombia, eligió México, fue discutido por naturalizado, brilló en Arabia y ahora puso su nombre en el primer capítulo del Mundial 2026.

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En síntesis