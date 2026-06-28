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Mundial 2026

Canadá eliminó a Sudáfrica: contra quién y cuándo juega los 8vos de final del Mundial 2026

Canadá dejó en el camino a Sudáfrica en Los Ángeles y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo norteamericano ya conoce cuándo volverá a jugar y espera por su próximo rival.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Canadá está en 8vos de final.
© Getty.Canadá está en 8vos de final.

Canadá dio otro paso enorme en el Mundial 2026. La selección norteamericana eliminó a Sudáfrica en Los Ángeles y consiguió meterse entre los 16 mejores equipos del torneo, en una campaña que sigue ilusionando a sus hinchas y que ahora tendrá una prueba todavía más exigente.

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El triunfo ante los Bafana Bafana le permitió al equipo que dirige Jesse Marsch quedar instalado en los octavos. Ahora, deberá esperar unas horas para conocer el nombre definitivo de su próximo adversario.

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Los dos posibles rivales de Canadá

Canadá jugará en los octavos de final contra el ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos. Ese cruce se disputará este lunes 29 de junio y definirá al equipo que enfrentará a los canadienses en la siguiente ronda del Mundial 2026.

La Oranje aparece como uno de los rivales más fuertes de la Copa del Mundo por jerarquía, mientras que Marruecos llega como una selección capaz de competirle de igual a igual a las potencias tradicionales. Para Canadá, cualquiera de los dos escenarios representa un salto importante en la dificultad del torneo.

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El equipo norteamericano ya cumplió con su primera tarea en la fase eliminatoria: sobrevivir al duelo ante Sudáfrica. Ahora, su atención pasa a lo que ocurra entre neerlandeses y marroquíes en Monterrey, porque de ahí saldrá el rival que intentará frenar su camino mundialista.

¿Cuándo juega Canadá los 8vos de final?

Canadá volverá a jugar el sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido está programado para las 11:00 a.m. de Centroamérica (12:00 p.m. de Panamá).

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Después de eliminar a Sudáfrica en Los Ángeles, Canadá tendrá algunos días de descanso y preparación antes de enfrentar al ganador de Países Bajos vs. Marruecos.

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