Se retira José Contreras: a qué hora y dónde ver el partido despedida del Moyo con Comunicaciones

Conozca todos los detalles del juego de despedida de José Manuel Contreras.

José Manuel Contreras se retiró del futbol profesional tras la temporada 2025-2026, pero este viernes tendrá su partido de despedida en el estadio Cementos Progreso cuando el plantel actual de Comunicaciones enfrente a los Amigos del Moyo.

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El partido del adiós de Contreras será una auténtica fiesta blanca, en la que varias figuras de antaño estarán en el terreno de juego, en especial los que pudieron compartir vestuario con el centrocampista y así ser homenajeados por los seguidores.

Hay que recordar que el juego será con el actual plantel crema, frente a los ambos del Moyo, en esta segunda escuadra habrá varias figuras y leyendas, pero no solo del club, sino también estará Carlos Ruiz, quien es considerado el mejor jugador de la historia de Guatemala, además de otras sorpresas.

¿A qué hora se jugará el partido de despedida del Moyo Contreras?

El juego del adiós de José Manuel Contreras se realizará este 17 de julio a las 20:00 horas, en las instalaciones del estadio Cementos Progreso.

¿Dónde ver EN VIVO el juego de despedida del Moyo Contreras?

Por el momento, ni Comunicaciones y tampoco la organización del evento han confirmado si habrá transmisión televisiva o radial del encuentro de homenaje a Contreras.

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¿Quiénes son los invitados al juego de despedida del Moyo Contreras?

Carlos Ruiz

Elvis Danilo Turcios

Juan Manuel Funes

David Guerra

Elmer Ponciano

Luis Pedro Molina

Allan Miranda

Alexander Larín

Gustavo Cabrera

Edgar Estrada

Martín Machón

Erick Miranda

Wilson Lalín

Fredy Thompson

Erwin Morales

Carlos Figueroa

Rigoberto Gómez

Jean Márquez

Carlos Castrillo

Michael Umaña

Francisco Joel Benítez

Juan José Paredes

Jairo Arreola

Agustín Herrera