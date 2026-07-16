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Herediano suma un nuevo refuerzo de último momento antes de enfrentar a Saprissa por la Recopa

El Team se queda con un futbolista de Liberia que tenía todo arreglado con el Inter San Carlos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Jafet Soto lo cerró rápidamente.
© CS Herediano.Jafet Soto lo cerró rápidamente.

Este jueves, 24 horas antes del partido contra el Deportivo Saprissa por la Recopa de Costa Rica, el Club Sport Herediano logró sumar un nuevo fichaje para disputar la temporada 2026-2027 de la Liga Promérica.

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Cuando todo parecía que Joyfer Chal se convertía en nuevo jugador del Inter San Carlos, apareció Herediano y Jafet Soto para seducirlo a cambiar de opinión. Pasó de fichar por un recién ascendido a ser parte de uno de los clubes más grandes de la región.

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Según la información del periodista Kevin Jiménez, “el jugador había sido presentado como nuevo jugador de Inter“. Sin embargo, el extremo derecho de 20 años optó por la propuesta del Team, que defenderá el título en este Apertura 2026.

Chal viene de jugar en Liberia. Hizo su estreno como profesional en el Clausura 2026. Tras su pasado por las ligas menores de Alajuelense, pasó a los Coyotes para lograr el sueño de jugar en la Primera División.

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Ahora, tendrá la oportunidad de seguir jugando en la máxima categoría con la camiseta de un grande de Costa Rica. Es una apuesta a futuro de los rojiamarillos, ya que José Giacone tiene cubierta la posición con la presencia de Emerson Bravo y Abner Hudson.

Los fichajes de Herediano para iniciar la temporada 2026-2027

  • Aarón Suárez: mediocampista ofensivo procedente del Iğdır FK de Turquía.
  • Reggy Rivera: lateral derecho proveniente de San Carlos.
  • Abner Hudson: extremo derecho que llegó desde Municipal Liberia.
  • Fernando Lesme: delantero centro paraguayo procedente de Municipal Liberia.
  • Alexandre Lezcano: portero incorporado desde AD Sarchí.
  • Ariel Arauz: mediocampista ofensivo que regresó después de su préstamo en Sporting FC.
  • Joyfer Chal: extremo derecho que llega libre de Liberia.
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