ChatGPT no dudó al vaticinar quién ganará el Mundial 2026 y hasta armó los cruces de semifinales.

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, la gran pregunta que se hacen millones de aficionados es siempre la misma: ¿quién levantará la Copa del Mundo? Aunque el fútbol suele desafiar cualquier pronóstico, la Inteligencia Artificial ya tiene a su principal candidato.

A un día de que empiece el torneo, en Fútbol Centroamérica le pedimos a ChatGPT un análisis que se basó en el rendimiento reciente, calidad de plantel, edad promedio, profundidad de convocatoria, estadísticas avanzadas y antecedentes en competiciones internacionales de cada selección. Y estos resultados arrojó…

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España, la gran favorita para ganar el Mundial 2026

“Si hay que señalar a una selección por encima del resto, esa sería España”, aseguró la Inteligencia Artificial de OpenAI. “Los modelos predictivos más prestigiosos del mundo del fútbol colocan a La Roja como la principal candidata al título gracias a una combinación que pocas selecciones poseen: juventud, talento, experiencia y una identidad de juego consolidada”, argumentó.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega respaldado por la conquista de la Eurocopa 2024 y por una generación que mezcla figuras consolidadas con jóvenes de enorme proyección. Nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri, Martín Zubimendi y Pau Cubarsi convierten a España en una selección equilibrada en todas las líneas.

España sueña de la mano de Lamine Yamal. (Getty Images)

Además, la profundidad de su plantel le permite afrontar sin grandes sobresaltos el exigente calendario de un Mundial ampliado a 48 selecciones. Por eso, ChatGPT la señala como la selección con mayores probabilidades de conquistar el torneo.

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Francia aparece como el principal rival

Muy cerca de España se encuentra Francia. La selección dirigida por Didier Deschamps vuelve a presentarse con una de las plantillas más completas del planeta y con la experiencia de haber disputado dos finales mundialistas consecutivas.

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Con Kylian Mbappé como gran estrella y una base integrada por futbolistas de primer nivel en todas las posiciones, los franceses poseen probablemente el techo competitivo más alto del campeonato. Su combinación de velocidad, potencia física y talento individual la convierte en una amenaza para cualquier rival.

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Kylian Mbappé es la esperanza de Francia. (Getty Images)

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Argentina quiere defender la corona

La vigente campeona del mundo sigue siendo una candidata natural. Aunque Lionel Messi afronta el que probablemente sea su último Mundial, la albiceleste ha demostrado en los últimos años que ya no depende exclusivamente de su capitán.

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Jugadores como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Cristian Romero sostienen una estructura que ganó la Copa América y el Mundial de Qatar. La experiencia adquirida en los últimos ciclos convierte a Argentina en una de las selecciones más difíciles de eliminar en instancias decisivas.

Lionel Messi quiere otro Mundial más. (Getty Images)

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Inglaterra y Brasil completan el grupo de aspirantes

Inglaterra vuelve a aparecer entre los principales favoritos gracias a una generación encabezada por Jude Bellingham, Declan Rice y Harry Kane. El desafío para los ingleses será trasladar todo ese potencial a los partidos de eliminación directa, una deuda pendiente durante las últimas décadas.

Brasil, por su parte, llega con menos consenso que en otras ediciones, aunque sigue siendo una amenaza permanente. La presencia de figuras como Neymar Jr., Vinícius Júnior, Rodrygo y Endrick, sumada al peso histórico de la camiseta, impide descartar a la Canarinha en cualquier escenario.

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Harry Kane, el capitán de Inglaterra. (Getty Images)

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La predicción de la Inteligencia Artificial: España será campeona

Tras ponderar todos los factores disponibles, la Inteligencia Artificial proyecta que España terminará levantando la Copa del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey.

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La combinación de una generación joven en pleno crecimiento, un mediocampo dominante, variantes ofensivas y una estructura colectiva consolidada le otorgan una ligera ventaja sobre el resto de las potencias. Los modelos estadísticos más recientes también coinciden en colocar a La Roja como la selección con mayores probabilidades de alcanzar las rondas finales del torneo.

Cómo serían las semifinales según la proyección

La simulación más probable dibuja unas semifinales de altísimo nivel:

España vs. Inglaterra

Francia vs. Argentina

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Según el vaticinio del ChatGPT, “España eliminaría a Inglaterra gracias a su superioridad en el control del juego y la posesión, mientras que Francia superaría a Argentina en una serie muy pareja definida por la profundidad de su plantel”.

La gran final enfrentaría entonces a España y Francia, dos de las selecciones más poderosas del momento. “Allí, la proyección favorece a los españoles por un margen mínimo, en un partido que podría convertirse en uno de los más atractivos de la historia reciente de los Mundiales”, argumentó la IA.

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La predicción final del ChatGPT

🥇 Campeón: España

🥈 Subcampeón: Francia

🥉 Tercer puesto: Argentina

🏅 Cuarto puesto: Inglaterra