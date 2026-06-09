Las nuevas reglas del Mundial 2026: qué cambios entran en vigor para Panamá y las otras 47 selecciones

La Copa del Mundo está a pocos días de iniciar y lo hará con una serie de transformaciones reglamentarias más grande en la historia.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Una Copa del Mundo que marcará un hito en la historia del fútbol al convocar a 48 selecciones que disputarán el máximo torneo organizado por la FIFA y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero más allá de las selecciones, el Mundial también sufrirá una serie de modificaciones reglamentarias considerada como las más importantes de las últimas décadas y que serán aplicadas para Panamá y el resto de 47 selecciones competidoras.

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Los cambios reglamentarios fueron impulsadas por la International Football Association Board (IFAB) y respaldadas por el máximo organismo del fútbol FIFA. Su objetivo es claro: incrementar el tiempo efectivo de juego, fortalecer las herramientas arbitrales, reducir las conductas antideportivas y proteger los valores esenciales del deporte.

Existen estudios que señalan que de los 90 minutos reglamentarios apenas entre 48 y 52 minutos corresponden a juego efectivo, mientras el resto se consume con interrupeciones, pérdidas deliberadas de tiempo, simulaciones, reanudaciones demoradas y protestas.

Las reglas que implementará la FIFA

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La regla de los ocho segundos

Las épocas en las que los porteros realizaban retenciones prolongadas de balón para enfriar los partidos llegaron a su fin. A partir del Mundial, cuando los guardametas tomen el balón con sus manos tendrán un máximo de ocho segundos para ponerla en juego. Mientras el árbitro realizará una cuenta regresiva visible durante los últimos cinco segundos y si el portero sobrepasa el tiempo, el equipo adversario tendrá un tiro de esquina.

Los cinco segundos en saques de banda y meta

Los saques de banda y meta son otras de las circunstancias en las que los equipos también realizan pérdidas deliberadas de tiempo. Sin embargo, la IFAB impuso que cuando el balón esté ubicado para la ejecución, el árbitro iniciará una cuenta visible de cinco segundos y si el ejecutor demora: En el saque de meta se concederá un saque de esquina al equipo adversario y en el saque de banda, la posesión será dada al equipo rival.

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La regla de las sustituciones

Entre las reformas también aparece una regla de la sustituciones. Durante años los equipos utilizaron cada ventana para enfriar los partidos, haciendo que sus futbolistas caminen lento hasta el lugar de la sustitución. Pero ahora eso cambia desde la Copa del Mundo de 2026, el jugador ahora dispondrá de un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego, pero si demora de forma deliberada, el jugador que ingrese deberá espera un minuto fuera de la cancha.

48 selecciones luchará por levantar la copa más prestigiosa del fútbol. Foto: X World Cup.

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El VAR tiene más facultades

Entretanto, el VAR también ampliará su capacidad de intervención de forma signifiticativa su capacidad de intervención y entre ellas son:

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Intervenir en segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión cuando exista un error claro de identidad técnica y consideraciones.

Identificación equivocada en jugador sancionado.

Determinadas decisiones administrativas antes de una reanudación

Algunos errores relacionados con la concesión incorrecta de saques de esquina

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El VAR en el balón detenido

Esta es quizá una de las modificaciones más trascendentes de las nuevas reformas reglamentarias. El VAR podrá intervenir cuando una infracción cometida antes de la ejecución de un saque de esquina o tiro libre tenga incidencia directa en un gol, penal o sanción disciplinaria.

La prueba durante el Mundial

La ampliación de este protocolo será observada durante el Mundial de 2026, torneo en el que funcionará como una verdadera prueba operacional. La FIFA evaluará si está herramienta puede convertirse en una solución eficaz y así controlar los empujones, sujeciones y bloqueos que se producen en las acciones a balón detenido.

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No a la discriminación

La FIFA y la IFAB también decidieron endurecer sus posturas ante cualquier tipo de manifestación discriminatoria. En ese sentido, tendrán particular atención los futbolistas que oculten expresiones ofensivas cubriéndose la boca con las manos, brazos o camisetas para evitar ser detectados.

Será castigado abandonar el terreno de juego

Una de las novedades que también tendrán estas reformas es la protección de la autoridad arbitral. Los jugadores que abandonen deliberadamente el campo o se nieguen a continuar jugando como protesta ante una decisión del árbitro, serán sancionados de forma severa.

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Comunicación pública de las decisiones VAR

Durante los encuentros, los árbitros harán pública su decisión tras una revisión del VAR. El árbitro dará una breve explicación de la decisión adoptada a través de los sistemas de audio y vídeo que estarán en el estadio.