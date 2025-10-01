Todo Motagua consternado con lo que dijo Jorge Serrano tras ser echado por Alajuelense de la Copa Centroamericana

Cuando todo indicaba que Motagua iba a estar en las semifinales de la Copa Centroamericana, un gol de Diego Campos al 90+1 arruinó la fiesta de una afición que llenó el estadio para apoyar a su equipo.

Alajuelense echó al Azul Profundo y la hinchada salió con una bronca monumental señalando a los jugadores, uno de ellos Jorge “Puchulín” Serrano.

ver también Puede ser aún peor: el castigo que Motagua se expone ante Concacaf tras ser eliminado por Alajuelense

El panameño tanto en la ida como en la vuelta tuvo varias opciones claras de gol, pero no las pudo concretar y esto al final le terminó pesando a un Motagua que vio como la Liga Deportiva Alajuelense asaltó su casa.

Publicidad

Publicidad

Tras la dolorosa eliminación, Jorge Serrano dio la cara ante los aficionados azules y dejó un mensaje que consterna a más de un hincha. Lo hizo desde sus redes sociales.

¿Qué fue lo que escribió Jorge Serrano tras ser eliminado por Alajuelense?

“Puchilín”, como todos sus compañeros estaba apenado por la eliminación y escribió: “Con nuestra gente”, sumado a tres emojis, un corazón azul, uno roto y una cara enojada.

Publicidad

Publicidad

El fútbol fue cruel con Motagua otra vez, una eliminatoria más se les va por no saber cerrar los partidos de la mejor forma y tirarse a defender en vez de buscar el gol de la tranquilidad.

Publicidad

ver también ¿Castigo o revancha? Concacaf confirma lo que pasará con Motagua tras ser eliminado por Alajuelense

Ahora les toca jugarse el Play In para saber si estarán en la Champions Cup de Concacaf. Su rival saldrá del perdedor de la llave entre Olimpia y Cartaginés que se enfrentan el jueves.