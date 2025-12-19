No sólo el pase a la final: Municipal consigue lo que tanto golpea a Comunicaciones tras superar a Achuapa

Municipal vive un buen momento futbolístico. No solamente cerró la fase inicial del Torneo Apertura 2025 en el primer lugar de la tabla de posiciones, sino que alcanzó la final del certamen. Tanto en defensa como en ataque, mostró solidez.

Los Rojos se impusieron a Achuapa por 3-0 y, con un global de 4-1, clasificaron al partido definitorio de la competencia. En dicha instancia enfrentarán al equipo de Antigua GFC, que obtuvo su lugar producto de imponerse a Aurora por 5-2.

Disputar el partido que podría otorgarles otro título nacional no es el único de los motivos que tiene el club para festejar. Recientemente, uno de sus logros puso en vilo a Comunicaciones, su clásico. Está clasificado a Copa Centroamericana 2026.

Municipal pone en vilo a Comunicaciones y clasifica a la Copa Centroamericana 2026

Con la victoria de ayer ante Achuapa, Municipal no solamente se convirtió en el segundo finalista de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo logró clasificarse a la Copa Centroamericana 2026.

A diferencia de los Rojos, los Cremas la jugaron por última vez en 2024, ya que no pudieron acceder a la del 2025 y hasta el momento tienen pocas posibilidades de disputarla en 2026 tras haber finalizado en la última posición del Apertura 2025.

La edición próxima de la competencia controlada por CONCACAF contará con la presencia del tetracampeón. Muchos aficionados se ilusionan. Si el equipo está en forma, como ahora, las chances de hacerse con su quinto título de la región centroamericana son altas.

Por lo pronto, Los Rojos deberán disputar la final del Torneo Apertura 2025 ante Antigua GFC. El primer enfrentamiento lo tendrán en condición de visitantes, el 21 de diciembre. En tanto, el segundo será en su casa, el día 27 del mismo mes.