El Salvador

La FIFA no perdona: El Salvador sufre la noticia que deja a Bolillo Gómez muy mal parado ante toda Centroamérica

El Salvador sufrió una caída abrupta para finalizar el 2025, de la mano de Hernán "Bolillo" Gómez.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

El Salvador sufre golpe de la FIFA junto a Bolillo Gómez.
El Salvador sufre golpe de la FIFA junto a Bolillo Gómez.

El Salvador tuvo una temporada para el olvido. Fracasó rotundamente durante las Eliminatorias al Mundial 2026, con la temprana pérdida absoluta de chances en el camino al boleto. Ese golpe repercutió duramente en su próximo calendario.

Hernán Darío Gómez asumió su lugar en La Selecta con las esperanzas puestas en un regreso a la máxima cita. Tras más de cuatro décadas de espera, la afición quería presenciar el milagro que no llegó. Tuvo 12 juegos con 0.75 de promedio.

No fue ese el único golpe que sufrieron los salvadoreños en Selección Nacional, a la que no le fue nada bien durante la Copa Oro 2025. Por todos los resultados negativos, FIFA se vio obligada a bajarles un duro castigo que deberán remontar.

La Selecta vs. Lionel Messi: El Salvador recibe una noticia soñada desde Argentina tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

La Selecta vs. Lionel Messi: El Salvador recibe una noticia soñada desde Argentina tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

El Salvador cae abruptamente en el ranking FIFA para cerrar la temporada 2025

FIFA dio la última actualización de su ranking para el corriente 2025, con la que se dará cierre a este año calendario. Las selecciones nacionales centroamericanas se llevaron más de una sorpresa en este mismo conteo. El Salvador sufrió un golpe.

En la comparativa establecida entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025, los dirigidos por Hernán Darío Gómez pasaron del puesto 83 al 100, lo que significa que son el equipo de Centroamérica que más posiciones cayó. En total fueron 17.

Cerca de Cristiano Ronaldo: en El Salvador negocian para que dos joyas de La Selecta den el salto a Arabia Saudita

Cerca de Cristiano Ronaldo: en El Salvador negocian para que dos joyas de La Selecta den el salto a Arabia Saudita

Ranking FIFA: así fue la diferencia entre 2024 y 2025 para toda Centroamérica

  • Panamá: 36° en diciembre del 2024 – 30° en diciembre del 2025 (+6).
  • Costa Rica: 54° en diciembre del 2024 – 49° en diciembre del 2025 (+5).
  • Honduras: 75° en diciembre del 2024 – 65° en diciembre del 2025 (+10).
  • Guatemala: 105° en diciembre del 2024 – 94° en diciembre del 2025 (+11).
  • El Salvador: 83° en diciembre del 2024 – 100° en diciembre del 2025 (-17).
  • Nicaragua: 133° en diciembre del 2024 – 132° en diciembre del 2025 (+1).
