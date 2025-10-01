Puede ser aún peor: el castigo que Motagua se expone ante Concacaf tras ser eliminado por Alajuelense

Papelón de Motagua en la Copa Centroamericana. El ambiente era el ideal, la afición le respondió, el marcador se puso de cara, pero siempre y como ha venido siendo su historia los minutos finales fueron fatales para el Azul Profundo.

El gol de Diego Campos al 90+1 eliminó al Ciclón del torneo de Concacaf donde ya se miraban en las semifinales, la decepción era total en todo un estadio Nacional Chelato Uclés que no perdona a sus jugadores.

Luego de que finalizó el partido en Tegucigalpa, los jugadores de La Liga saltaron al campo a celebrar, cosa que molestó a varios miembros de Motagua y se armó un altercado entre futbolistas y staff técnico de ambos equipos.

Varios minutos fue lo que duró el altercado donde jugadores como Riky Zapata Luis, Denis y Christopher Meléndez tuvieron que ser separados para no agredir a los jugadores Manudos

Esta situación en particular puede traerle varios castigos a Motagua en el futuro inmediato, ya que puede ser considerada una falta disciplinaria ante Concacaf. Resaltar que el árbitro no expulsó a nadie tras el incidente.

Denis Meléndez uno de los jugadores de Motagua que más enojado estaba. Foto: La Prensa.

Los castigos que Concacaf puede dar a Motagua

Concacaf y su comisión de disciplina van a revisar el caso y en las próximas horas pueden haber sanciones. Al Azul Profundo se le puede abrir un expediente.

Una de las formas que puede ser castigado es económica, esto dependiendo del criterio que se use desde Concacaf.

La siguiente es algo administrativo que expone al club a jugar su siguiente partido de la competición como local a puertas cerradas.

En caso de confirmarse alguna sanción de parte de Concacaf, Motagua podría disputar su partido de Play In camino a la Champions Cupsin aficionados, algo que golpearía al club económicamente.