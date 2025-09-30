¿Castigo o revancha? Concacaf confirma lo que pasará con Motagua tras ser eliminado por Alajuelense

Motagua cayó eliminado en cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 tras perder 2-1 con la Liga Deportiva Alajuelense de “Machillo” Ramírez en el último minuto del partido de vuelta.

El Azul Profundo se adelantó en el marcador con el gol de Rodrigo Gómez de penal, pero la ilusión de levantar el título que tanto se le ha negado desde 2007 empezó a desplomarse con la volea de Joel Campbell (30′). La estocada final la dio Diego Campos (90+1′).

A pesar del revés, los de Javier López ya saben el camino que deben seguir y es que conocen desde ya al rival que les tocará en la próxima fase.

¿A quién enfrentará Motagua en el repechaje de la Copa Centroamericana?

El Azul Profundo se medirá a Olimpia o Cartaginés. La ida terminó 1-2 a favor del Viejo León, pero si le remontan podría haber clásico catracho en el repechaje de la Copa Centroamericana.

Motagua puede enfrentar una suerte de revancha ante su máximo rival, ya que las dos únicas veces que se enfrentaron en torneos de Concacaf, los Blancos salieron ganadores.

La primera vez fue a juego único por la pandemia del COVID-19. Olimpia salió airoso con un triunfo 2-0 del Estadio Nacional “Chelato” Uclés producto de los goles de Maylor Núñez y Deybi Flores, el 2 de diciembre de 2020.

La segunda ocasión fue en el 2022, cuando se enfrentaron en semifinales. La ida acabó 0-0 y la vuelta Olimpia ganó en los minutos finales 1-0 con gol de Carlos “Mango” Sánchez.

Si es contra Cartaginés, recordemos que hace nada se enfrentaron la fase de grupos y el resultado fue un 0-0 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Lo que está claro es que Motagua no tiene más margen de error. Y para salvar el semestre, deberá clasificar a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.