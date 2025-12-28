El mercado de fichajes comenzará en Costa Rica, oficialmente, en el mes de enero, aunque los equipos de la Liga Promérica ya negocian desde que terminaron su participación en el Apertura 2025. Varios ya anunciaron nuevos fichajes y también salidas.

Uno de los equipos grandes del campeonato nacional podría contratar a un delantero argentino que lleva el mismo nombre que el capitán del Chelsea y campeón del mundo con la Selección Argentina, Enzo Fernández.

Enzo Fernández negocia con Cartaginés

Según la información del periodista Kevin Jiménez, “el extremo argentino, Enzo Fernández, está en negociaciones avanzadas para ser nuevo jugador del Cartaginés“.

El futbolista acaba de despedirse del Sport Huancayo, equipo de la máxima categoría de la liga de Perú. “Después de días quería comunicar mi salida del club. Con mucha tristeza por muchas cosas que fueron pasando día a día. Pero agradecido con toda la gente de Sport Huancayo por el cariño recibido durante todo el año. Me voy tranquilo sabiendo que dejé todo en cada partido que me tocó“, comentó.

En este 2025, Enzo Fernández disputó 32 partidos con el conjunto peruano. Logró marcar tres goles y aportó cuatro asistencias. Ahora, está muy cerca de ser parte del Cartaginés, equipo que comandará Amarini Villatoro después de que Andrés Carevic arregle su cláusula de salida.

No es el único futbolista por el que está negociando Cartaginés. El otro que aparece en carpeta es Diego Campos, jugador que acaba de quedar libre de Alajuelense y que tiene posibilidades de ser fichaje para el equipo de Cartago.

