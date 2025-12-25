Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Regalo de Navidad para Alajuelense: el guiño de Concacaf a la Liga que llena de bronca a Xelajú

Alajuelense recibió el último guiño antes de que termine el año 2025 por parte de Concacaf. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Regalo de Navidad para Alajuelense: el guiño de Concacaf a la Liga que llena de bronca a Xelajú
© AlajuelenseRegalo de Navidad para Alajuelense: el guiño de Concacaf a la Liga que llena de bronca a Xelajú

La Liga Deportiva Alajuelense cierra el 2025 viviendo uno de los momentos más dulces de su historia reciente, marcado por éxitos y celebraciones constantes.

Tras conquistar el tricampeonato de la Copa Centroamericana y alcanzar la tan ansiada estrella 31 en el fútbol nacional, el club rojinegro no solo cumplió sus grandes objetivos deportivos, sino que además recibió un último guiño desde Concacaf que llenó de bronca Xelajú.

Vivió un calvario en Alajuelense, se fue por la puerta de atrás y ahora comparte una importante distinción con Keylor Navas

ver también

Vivió un calvario en Alajuelense, se fue por la puerta de atrás y ahora comparte una importante distinción con Keylor Navas

¿Cuál fue el guiño de Concacaf hacia Alajuelense?

El guiño llegó desde la cuenta oficial de Concacaf en X, que recordó el gol convertido por Ronaldo Cisneros en la vuelta de la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú.

La anotación volvió a generar conversación, ya que estuvo rodeada de polémica por el dudoso cobro del penal sancionado por Anthony Hernández, una jugada que en su momento fue muy discutida desde Guatemala.

Tweet placeholder

Sin embargo, esta al final terminó siendo clave en aquella definición y ahora fue resaltada nuevamente como parte del cierre dorado de Alajuelense en 2025.

Publicidad

De esta forma, el recuerdo del gol y la mención desde Concacaf sirven como un cierre simbólico a un año histórico para Alajuelense, reafirmando cómo incluso los momentos polémicos terminaron siendo parte de un camino exitoso rojinegro

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Limpieza total en Saprissa: se confirma otra salida que refuerza a un rival directo
Deportivo Saprissa

Limpieza total en Saprissa: se confirma otra salida que refuerza a un rival directo

Esteban Alvarado siente la presión: los tres porteros que Saprissa tendría en la mira
Deportivo Saprissa

Esteban Alvarado siente la presión: los tres porteros que Saprissa tendría en la mira

Saprissa en vilo por Jeaustin Campos: la decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación
Deportivo Saprissa

Saprissa en vilo por Jeaustin Campos: la decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación

La verdad detrás del acuerdo con Saprissa: Sporting SM rompe el silencio sobre Tomás Rodríguez
Fútbol Internacional

La verdad detrás del acuerdo con Saprissa: Sporting SM rompe el silencio sobre Tomás Rodríguez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo