Regalo de Navidad para Alajuelense: el guiño de Concacaf a la Liga que llena de bronca a Xelajú

La Liga Deportiva Alajuelense cierra el 2025 viviendo uno de los momentos más dulces de su historia reciente, marcado por éxitos y celebraciones constantes.

Tras conquistar el tricampeonato de la Copa Centroamericana y alcanzar la tan ansiada estrella 31 en el fútbol nacional, el club rojinegro no solo cumplió sus grandes objetivos deportivos, sino que además recibió un último guiño desde Concacaf que llenó de bronca Xelajú.

¿Cuál fue el guiño de Concacaf hacia Alajuelense?

El guiño llegó desde la cuenta oficial de Concacaf en X, que recordó el gol convertido por Ronaldo Cisneros en la vuelta de la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú.

La anotación volvió a generar conversación, ya que estuvo rodeada de polémica por el dudoso cobro del penal sancionado por Anthony Hernández, una jugada que en su momento fue muy discutida desde Guatemala.

Sin embargo, esta al final terminó siendo clave en aquella definición y ahora fue resaltada nuevamente como parte del cierre dorado de Alajuelense en 2025.

De esta forma, el recuerdo del gol y la mención desde Concacaf sirven como un cierre simbólico a un año histórico para Alajuelense, reafirmando cómo incluso los momentos polémicos terminaron siendo parte de un camino exitoso rojinegro