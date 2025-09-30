Lo que todos en Alajuelense querían escuchar: a Diego Campos no le tembló el pulso para hacer esta declaración tras eliminar a Motagua

La Liga Deportiva Alajuelense firmó una noche épica en Honduras al vencer 2-1 al Motagua y sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana. El gol decisivo llegó en el minuto 90, obra de Diego Campos, quien apareció en el momento más caliente del partido para dar el golpe final y confirmar el pase rojinegro, sumado a la cifra millonaria que recibieron por esto.

El atacante manudo, que ha sabido responder en instancias importantes, habló con la prensa tras el compromiso y dejó frases que reflejan su compromiso con el equipo y, sobre todo, un mensaje que encendió la ilusión de los aficionados.

¿Qué declaró Diego Campos tras vencer a Motagua?

“Si me toca de inicio o 5 minutos voy a dar todo por el grupo. Es un equipo muy grande, muy competitivo, todos los jugadores pueden ser titulares, entonces a veces toca esperar el momento”, declaró Diego Campos ante la periodista de ESPN.

Publicidad

Publicidad

Campos destacó la exigencia del torneo y dejó claro que en la Liga el objetivo es mayúsculo: “Es un torneo muy duro, espero que le den valor a ese bicampeonato que obtuvimos y ahora vamos por el tricampeonato”.

Tweet placeholder

Publicidad

Esa última frase fue la que todos en Alajuelense querían escuchar. Con la Liga vigente bicampeona del certamen, la ambición de alcanzar el tricampeonato se convierte en la nueva bandera de motivación para el grupo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez.

Publicidad

ver también Machillo Ramírez necesitó solo 3 palabras para herir a Saprissa tras la clasificación de Alajuelense

La anotación agónica de Campos no solo significó la victoria en una serie complicada, también ratificó la jerarquía de un plantel que sabe crecerse en los momentos de máxima tensión. Y con esas palabras, el delantero dejó en claro que la Liga va con todo por la historia.