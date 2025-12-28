Edrick Menjívar impacta a todo Olimpia señalando a los jugadores que deben salir del club

Edrick Menjívar es un jugador que siempre va de frente, el arquero nunca se guarda sus pensamientos a la hora de dar su opinión acerca de cualquier tema.

En esta ocasión comenzó hablando de regreso de Jerry Bengtson y Edwin Rodríguez: “Para un jugador es difícil no tener partidos, él estuvo batallando con una lesión un año completo, le ha costado y ojalá esta sea la recuperación definitiva”.

A Menjívar le preguntaron también por José Mario Pinto, quien dio unas declaraciones en contra de Reinaldo Rueda porque no lo puso a jugar nunca en las Eliminatorias camino al Mundial 2026 donde Honduras quedó fuera.

“Yo vi la entrevista, fue complicado para él, yo se lo dije, son decisiones técnicas que hay que aceptarlas, lo que queda es trabajar”, comenzó diciendo.

Menjívar anima a que se vayan de Olimpia

A la hora de ser preguntado por los futbolistas que deben salir de Olimpia fue claro: “Pinto es joven, tiene mucho que darle al fútbol hondureño, ojalá se vaya al extranjero, también Edwin y Jorge Álvarez, todos lo merecen”, manifestó.

Con esto, Menjívar solo quiere el progreso de sus compañeros y seguramente amigos, con quienes ha compartido muchas alegrías en el Olimpia.

Ya para finalizar habló de la final contra Marathón y destaca mucho a uno de sus futbolistas, Alexy Vega.

“Es uno de los mejores jugadores de Liga, buen golpeo, pase, es muy completo, Marathón tiene un equipo excelente, el mismo Pablo dijo que ha creado un plantel sólido que no depende de un solo jugador”, aseguró.

Para Edrick Menjívar, Pinto, Edwin y Jorge Álvarez deben seguir los pasos de Carlos Pineda y salir de Olimpia.