Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

¡Confirmado! Carlos Small se va de Honduras y firma con su nuevo club en Centroamérica por un año

El panameño no se queda en Honduras y tiene nuevo equipo en Centroamérica para el 2026. Ya fue confirmado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Carlos Small ya tiene nuevo equipo para 2026.
Carlos Small ya tiene nuevo equipo para 2026.

El mercado de fichajes en Honduras se está moviendo mucho aunque el torneo Apertura 2025 no ha finalizado. Uno de las últimas salidas que se ha dado es la de Carlos Small.

De acuerdo con información confirmada por su representante, la Agencia Deportiva 504, el delantero ha dejado de ser jugador del Olancho FCde Honduras.

Edrick Menjívar impacta a todo Olimpia señalando a los jugadores que deben salir del club

ver también

Edrick Menjívar impacta a todo Olimpia señalando a los jugadores que deben salir del club

La llegada de Small al Alianza de El Salvador se da tras las salidas de Emerson Mauricio y Carlos Salazar. El León ocupaba un delantero y ya lo tiene.

“Carlos Small es nuevo jugador de Alianza FC, asumiendo un nuevo reto en su carrera profesional. Con trabajo, disciplina y mentalidad competitiva, el delantero panameño llega a un club histórico del fútbol salvadoreño, habituado a competir al más alto nivel. Desde Agencia Deportiva 504, continuamos impulsando el talento hacia nuevas oportunidades internacionales. Éxitos a Carlos Small en esta nueva etapa de su carrera”, escribió la agencia.

Primera experiencia para Carlos Small en El Salvador

Small viene de Honduras tras breves pasos por lancho y Real España, además de una amplia trayectoria en Panamá con clubes como CAI, Árabe Unido, Plaza Amador y San Miguelito, su equipo de origen.

Publicidad

En 2025 disputó 26 partidos entre Independiente de Panamá y Olancho FC y marcó solo 8 goles.

“Abrió negociaciones”: giro inesperado con Agustín Auzmendi desde Argentina ¿Regresa a Centroamérica?

ver también

“Abrió negociaciones”: giro inesperado con Agustín Auzmendi desde Argentina ¿Regresa a Centroamérica?

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El seleccionado de Panamá que fue verdugo de FAS y Alianza busca fichar
El Salvador

El seleccionado de Panamá que fue verdugo de FAS y Alianza busca fichar

Carlos Small obtiene la peor noticia en Honduras ante los ojos de toda Panamá
Honduras

Carlos Small obtiene la peor noticia en Honduras ante los ojos de toda Panamá

Bombazo: Carlos Small regresa a Honduras y sorprende tras fichar con su nuevo club
Honduras

Bombazo: Carlos Small regresa a Honduras y sorprende tras fichar con su nuevo club

Machillo Ramírez se desprende un fichaje que él mismo pidió
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez se desprende un fichaje que él mismo pidió

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo