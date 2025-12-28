¡Confirmado! Carlos Small se va de Honduras y firma con su nuevo club en Centroamérica por un año

El mercado de fichajes en Honduras se está moviendo mucho aunque el torneo Apertura 2025 no ha finalizado. Uno de las últimas salidas que se ha dado es la de Carlos Small.

De acuerdo con información confirmada por su representante, la Agencia Deportiva 504, el delantero ha dejado de ser jugador del Olancho FCde Honduras.

La llegada de Small al Alianza de El Salvador se da tras las salidas de Emerson Mauricio y Carlos Salazar. El León ocupaba un delantero y ya lo tiene.

“Carlos Small es nuevo jugador de Alianza FC, asumiendo un nuevo reto en su carrera profesional. Con trabajo, disciplina y mentalidad competitiva, el delantero panameño llega a un club histórico del fútbol salvadoreño, habituado a competir al más alto nivel. Desde Agencia Deportiva 504, continuamos impulsando el talento hacia nuevas oportunidades internacionales. Éxitos a Carlos Small en esta nueva etapa de su carrera”, escribió la agencia.

Primera experiencia para Carlos Small en El Salvador

Small viene de Honduras tras breves pasos por lancho y Real España, además de una amplia trayectoria en Panamá con clubes como CAI, Árabe Unido, Plaza Amador y San Miguelito, su equipo de origen.

En 2025 disputó 26 partidos entre Independiente de Panamá y Olancho FC y marcó solo 8 goles.