“Disponible”: Olimpia confirma la novedad que deja prácticamente eliminado a Cartaginés de la Copa Centroamericana

Olimpia ha comunicado una de las novedades que sus aficionados tanto querían escuchar para la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia ha confirmado la noticia que más alegra a su afición.
El Club Olimpia Deportivo está a nada de las semifinales de la Copa Centroamericana y dejar en el camino alCartaginés de Costa Rica.

El Viejo León triunfó en la ida 1-2 con goles de Michaell Chirinos y Jorge Benguché, esa ventaja parece suficiente para clasificar, pero ha recibido una noticia que liquida totalmente a los “Brumosos”.

Y es que todos en Concacaf conocen que es lo que pasa con Olimpia cuando juega de local, su afición llena el estadio a totalidad y en esta ocasión lo estaban esperando.

¿Qué novedad que confirmó Olimpia a Cartaginés?

El equipo dirigido por Eduardo Espinel ha confirmado en sus redes sociales que el sector de sol del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa estará habilitado para la vuelta.

Con esto, Olimpia tendrá un llenazo para conseguir el boleto a semifinales de la Copa Centroamericana, torneo que quieren volver a ganar.

Son cerca de 35 mil boletos a la venta y seguramente el club recibirá la mejor respuesta de su afición. El ganador de esta llave se enfrentará al que avance del Motagua vs Alajuelense.

Tweet placeholder
