Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Machillo Ramírez no perdona: Alajuelense sigue con la limpieza y deja ir a uno de los fichajes que él mismo pidió

Machillo descarta a uno de los jugadores que llegó en el último mercado de fichajes.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT no dudó en desprenderse.
© Prensa AlajuelenseEl DT no dudó en desprenderse.

La Liga Deportiva Alajuelense se movió rápidamente para definir las primeras salidas en este mercado de fichajes. Pese a ser el campeón del Torneo Apertura 2025, en el cuadro rojinegro no pierden tiempo para preparar la planilla de cara al Clausura 2026.

El primero en irse fue Diego Campos, quien no renovó su contrato y quedó en libertad de acción. El extremo izquierdo tenía opciones en Guatemala, pero todo parece indicar que permanecerá en Costa Rica y será rival de la Liga en el próximo campeonato.

La otra salida que anunció Alajuelense en sus canales oficiales fue la de Kenyel Michel, que se unirá definitivamente al Minnesota United. Mientras define la salida de otros jugadores, en las últimas horas se dio a conocer el nombre que se irá a pesar de ser un futbolista que pidió Machillo Ramírez en el último mercado.

“Finiquitará”: la limpia en Alajuelense se cobra una nueva víctima que ficharía por un equipo fuerte de Costa Rica

ver también

“Finiquitará”: la limpia en Alajuelense se cobra una nueva víctima que ficharía por un equipo fuerte de Costa Rica

John Paul Ruiz no seguirá en Alajuelense y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, el que se irá de la Liga es John Paul Ruiz. Si bien “están trabajando” en definir los últimos detalles, “Alajuelense cederá al lateral este campeonato” a Liberia.

Captura de X.

Captura de X.

Cabe recordar que John Paul Ruiz llegó a la planilla manuda este año. Arribó en el último mercado de fichajes por decisión del entrenador para el Apertura 2025. Comenzó la temporada como uno de los titulares, pero perdió su lugar luego del escándalo en el que participó junto a Creichel Pérez en el que se pelearon en un bar de San José.

Publicidad

Otro de los que participó en este caso de indisciplina fue Doryan Rodríguez. El delantero llegó alcoholizado y sin dormir al CAR. Casualmente es uno de los que también se irá en este mercado. El futbolista será cedido al Puntarenas FC.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Problemas de alcohol”: Machillo se sincera sobre el escándalo que pudo hundir a LDA
Liga Deportiva Alajuelense

“Problemas de alcohol”: Machillo se sincera sobre el escándalo que pudo hundir a LDA

"Finiquitará": la limpia en Alajuelense se cobra una nueva víctima
Liga Deportiva Alajuelense

"Finiquitará": la limpia en Alajuelense se cobra una nueva víctima

“Ya se me hace pesado”: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con un mensaje sobre su futuro
Liga Deportiva Alajuelense

“Ya se me hace pesado”: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con un mensaje sobre su futuro

Veredicto final: Honduras ya sabe si jugará el repechaje al Mundial 2026
Mundial 2026

Veredicto final: Honduras ya sabe si jugará el repechaje al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo