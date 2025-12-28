La Liga Deportiva Alajuelense se movió rápidamente para definir las primeras salidas en este mercado de fichajes. Pese a ser el campeón del Torneo Apertura 2025, en el cuadro rojinegro no pierden tiempo para preparar la planilla de cara al Clausura 2026.

El primero en irse fue Diego Campos, quien no renovó su contrato y quedó en libertad de acción. El extremo izquierdo tenía opciones en Guatemala, pero todo parece indicar que permanecerá en Costa Rica y será rival de la Liga en el próximo campeonato.

La otra salida que anunció Alajuelense en sus canales oficiales fue la de Kenyel Michel, que se unirá definitivamente al Minnesota United. Mientras define la salida de otros jugadores, en las últimas horas se dio a conocer el nombre que se irá a pesar de ser un futbolista que pidió Machillo Ramírez en el último mercado.

ver también “Finiquitará”: la limpia en Alajuelense se cobra una nueva víctima que ficharía por un equipo fuerte de Costa Rica

John Paul Ruiz no seguirá en Alajuelense y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, el que se irá de la Liga es John Paul Ruiz. Si bien “están trabajando” en definir los últimos detalles, “Alajuelense cederá al lateral este campeonato” a Liberia.

Captura de X.

Cabe recordar que John Paul Ruiz llegó a la planilla manuda este año. Arribó en el último mercado de fichajes por decisión del entrenador para el Apertura 2025. Comenzó la temporada como uno de los titulares, pero perdió su lugar luego del escándalo en el que participó junto a Creichel Pérez en el que se pelearon en un bar de San José.

Publicidad

Publicidad

Otro de los que participó en este caso de indisciplina fue Doryan Rodríguez. El delantero llegó alcoholizado y sin dormir al CAR. Casualmente es uno de los que también se irá en este mercado. El futbolista será cedido al Puntarenas FC.