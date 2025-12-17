Alcanzó a Costa Rica: Guatemala recibe el premio de la Concacaf que pone a Centroamérica a sus pies

Guatemala recibió una confirmación de suma importancia por parte de Concacaf, con la que pone al resto de la región a sus pies. Este movimiento llega de manera sorpresiva en el momento menos esperado. Contrarrestará una crisis imponente.

Después de fracasar en las Eliminatorias al Mundial 2026, lo más parecido a una buena noticia para los chapines fue la esperada renovación del entrenador Luis Fernando Tena. La afición esperaba que algo más sucediera, y finalmente llegó.

ver también Xelajú busca DT: los tres técnicos extranjeros que suenan para reemplazar a Amarini Villatoro en 2026

Guatemala llega a la cima: el beneficio de la Concacaf para la Copa Centroamericana

Según confirmó la FFG a través de su cuenta oficial de la plataforma X, después de analizarlo minuciosamente, Concacaf decidió otorgar un lugar más entre los guatemaltecos clasificados para la disputa de la Copa Centroamericana 2026.

“La Federación de Fútbol de Guatemala le agradece a Concacaf que a través de su competencia oficial, la Copa Centroamericana, brindase un cupo más para toda Guatemala, reflejando un firme compromiso y crecimiento para la región“, posteó.

Tweet placeholder

Xelajú MC deja contundente mensaje para todos los equipos de la Liga Nacional

Una vez conocida la noticia, la cuenta oficial de Xelajú MC analizó cuáles fueron los criterios que Concacaf tuvo para entregarle a Guatemala un cupo más para la próxima Copa Centroamericana 2026. De esta forma, igualarán los de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Se abrió 1 cupo más a nuestra Liga gracias a la destacada participación de Xelajú en la pasada edición”, afirmó el equipo de Los Superchivos a través de su perfil oficial de la plataforma X. Para la edición del 2025 quedaron en segundo lugar.