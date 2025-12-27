Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Decisión tomada: la noticia que se confirma en Olimpia de Michaell Chirinos tras la oferta que llegó

El futbolista se queda sin contrato al finalizar el Apertura 2025, tiene una oferta para irse y Olimpia ha tomado una decisión.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Olimpia se alista para concretar la noticia que todos esperaban de Chirinos.
Olimpia se alista para concretar la noticia que todos esperaban de Chirinos.

Con la finalización del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, el contrato de Michaell Chirinos con Olimpia acabará. El extremo tiene una oferta del extranjero, pero su deseo es seguir.

Carlos Ordóñez, periodista hondureño, ha informado cómo está el caso de Chirinos y el futuro que Olimpia medita que tome ante la propuesta que hay para llevarlo al fútbol exterior.

El Persik Kediri de la Super League de Indonesia (1era división) estaba interesado en el extremo hondureño, Michaell Chirinos, pero todo se vino abajo por la decisión de Olimpia.

Confirmado: Alex López se olvida de Olancho FC y ficha por impensado club de Centroamérica

ver también

Confirmado: Alex López se olvida de Olancho FC y ficha por impensado club de Centroamérica

Olimpia medita concretar y renovar a Michaell Chirinos

Lo que indica el comunicador es que Chirinos, su entorno y Olimpia tendrían pláticas avanzadas para renovar su contrato.

Son pequeños detalles que restan para que Michaell sea el tercer renovado por el club en los próximos días, ya que antes firmaron nuevo contrato Eduardo Espinel y Yustin Arboleda.

“Hay acuerdo”: mientras Saprissa busca técnico, Jeaustin Campos toma la decisión que sacude Honduras

ver también

“Hay acuerdo”: mientras Saprissa busca técnico, Jeaustin Campos toma la decisión que sacude Honduras

“La verdad que a mí me gustaría retirarme en Olimpia, ese es mi objetivo claro. La afición, la directiva, el cuerpo técnico que está actualmente lo saben, mis compañeros también y bueno, obviamente tengo que rendir para seguir, no puedo estar de gratis, y al final, pues es lo que trato de hacer”, dijo hace poco antes de entrar a negociar con el club.

Publicidad

Olimpia va forman su equipo para 2026, año en el que competiran en la Liga Nacional de Honduras y Concachampions donde se medirán alAmérica.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Pedro Troglio lo sacó de Olimpia por la poca entrega y ahora Motagua va por su fichaje
Honduras

Pedro Troglio lo sacó de Olimpia por la poca entrega y ahora Motagua va por su fichaje

Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense: Olimpia toma una decisión final sobre Jorge Álvarez
Concacaf

Machillo Ramírez lo pidió en Alajuelense: Olimpia toma una decisión final sobre Jorge Álvarez

Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón
Honduras

Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón

El seleccionado de Panamá que fue verdugo de FAS y Alianza busca fichar
El Salvador

El seleccionado de Panamá que fue verdugo de FAS y Alianza busca fichar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo