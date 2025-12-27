Decisión tomada: la noticia que se confirma en Olimpia de Michaell Chirinos tras la oferta que llegó

Con la finalización del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, el contrato de Michaell Chirinos con Olimpia acabará. El extremo tiene una oferta del extranjero, pero su deseo es seguir.

Carlos Ordóñez, periodista hondureño, ha informado cómo está el caso de Chirinos y el futuro que Olimpia medita que tome ante la propuesta que hay para llevarlo al fútbol exterior.

El Persik Kediri de la Super League de Indonesia (1era división) estaba interesado en el extremo hondureño, Michaell Chirinos, pero todo se vino abajo por la decisión de Olimpia.

Olimpia medita concretar y renovar a Michaell Chirinos

Lo que indica el comunicador es que Chirinos, su entorno y Olimpia tendrían pláticas avanzadas para renovar su contrato.

Son pequeños detalles que restan para que Michaell sea el tercer renovado por el club en los próximos días, ya que antes firmaron nuevo contrato Eduardo Espinel y Yustin Arboleda.

“La verdad que a mí me gustaría retirarme en Olimpia, ese es mi objetivo claro. La afición, la directiva, el cuerpo técnico que está actualmente lo saben, mis compañeros también y bueno, obviamente tengo que rendir para seguir, no puedo estar de gratis, y al final, pues es lo que trato de hacer”, dijo hace poco antes de entrar a negociar con el club.

Olimpia va forman su equipo para 2026, año en el que competiran en la Liga Nacional de Honduras y Concachampions donde se medirán alAmérica.

