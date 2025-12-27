Haaland le hizo 9 goles, no volvió a atajar en la Selección y ahora jugará en un equipo campeón de Honduras

Honduras quedó en las páginas más oscuras del fútbol juvenil cuando sufrió una terrible goleada por parte de Noruega. Aquel partido se dio durante el Mundial Sub-20 celebrado en Polonia durante el año 2019. El marcador final fue 12-0.

El guardameta hondureño del enfrentamiento fue José García. Padeció casi como nadie a Erling Haaland, quien le hizo nueve de los 12 tantos. Después de eso, su perfil bajó considerablemente. Para muchas miradas, prácticamente desapareció.

Mantuvo una carrera discreta en la Liga de Ascenso, donde logró un rendimiento regular. Esto llevó a que, luego de años en silencio, su nombre volviera a hacer un poco de ruido. García tiene nuevo equipo. Se va a sumar a un reciente campeón.

El día que Erling Haaland fue la pesadilla de Honduras y marcó nueve de 12 goles (RRSS).

José García reaparece en el fútbol de Honduras para defender al Estrella Roja

José García viene de jugar para los Cuervos de San Luis. Recientemente, gracias a la regularidad mencionada con anterioridad, se transformó en refuerzo del Club Deportivo Estrella Roja de Danlí. Es el actual campeón de la segunda división.

“Bienvenido a la Furia Roja, José García. Seguridad, carácter y reflejos para nuestro arco. ¡Que sea un gran torneo defendiendo nuestros colores”, fue el mensaje con el que el equipo de Danlí recibió a quien será su nuevo portero.

Publicidad

Publicidad

José García reaparece en el fútbol de Honduras para jugar en Estrella Roja de Danlí (RRSS).

El arquero oriundo de Tela también defendió las camisetas de Real España y CD Honduras Progreso. Tiene 25 años y su participación en la Copa del Mundo del 2019 marcó el final de su camino en la Selección Nacional, sin debut en la mayor.