Selección de Honduras responde con mensaje directo a Marathón y lanza aviso sobre futuras convocatorias

El secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) José Ernesto Mejía respondió de forma directa a las polémicas palabras del presidente de Marathón Daniel Otero, luego que ningún jugador verdolaga fuera considerado en la primera convocatoria de José Molina con el combinado nacional.

Mejía también lanzó un aviso sobre lo que podría ocurrir en las futuras convocatorias, precisamente para la fecha FIFA de junio cuando se jugarán dos encuentros amistosos, según confirmó el directivo.

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“Marathón tiene excelentes futbolistas, Real España también, pero en este momento los técnicos que estaban en su mejor momento son esos jugadores los que llamaron“, comenzó diciendo Mejía en una entrevista a Deportes TVC.

Para que eso ocurra, Mejía destacó que tanto los jugadores de Marathón, Real España o cualquier equipo, deben mejorar su nivel lo que resta del campeonato.

“Eventualmente en junio, si solo jugadores de Marathón, Real España, Génesis o el equipo que sea, mejora y levanta su nivel, los van a convocar”, amplió.

Agregó que: “Aquí se están convocando los jugadores que el cuerpo técnico considera que son los que están en su mejor momento”.

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La agenda de La H

Una vez oficializada la convocatoria, la Selección de Honduras viajará el 23 de marzo a Segovia, España, donde realizará la concentración por una semana para preparar el duelo ante los sudamericanos.

Posteriormente, el director deportivo Francis Hernández tiene agendada una gira en abril con el objetivo de reclutar talento formado en Europa y que cuenta con el pasaporte hondureño, siendo Keyrol Figueroa uno de esos objetivos.