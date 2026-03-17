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En Honduras confirman amistoso contra la Argentina de Messi: cuándo y en qué país se jugará antes del Mundial 2026

La Selección de Honduras volverá a enfrentar a Argentina. Será antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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La Selección de Honduras volverá a jugar contra Argentina.
La Selección de Honduras volverá a jugar contra Argentina.

La cancelación de la Finalissima ha hecho que Argentina cambie de planes y busque nuevos rivales para preparar el Mundial 2026,donde es la campeona defensora tras todo lo sucedido en Qatar.

La Albiceleste ya confirmó un juego amistoso contra Guatemala. Ahora, desde Honduras aseguran que también se enfrentará a la Bicolor, tal y como lo hizo en 2022.

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Deportes TVC ha sido el responsable de sacar la información a la luz y aseguran que ya hay sede y fechas en las que se puede jugar el partido.

Honduras vs. Argentina: fecha y sede del partido

El encuentro sería entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio, en las vísperas del arranque de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La información detalla que la sede del partido será el Kyle Field, en la ciudad de College Station, Texas, USA.

Para Argentina, este partido es una “cábala” o ensayo final, repitiendo la fórmula de 2022. Para Honduras, representa un duelo de altísimo nivel tras haber quedado fuera de la cita mundialista en las eliminatorias de Concacaf.

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Historial entre Honduras y Argentina

Argentina mantiene un dominio absoluto en los enfrentamientos directos, habiendo ganado todos los partidos amistosos disputados hasta la fecha:

  • 23/09/2022: Argentina 3-0 Honduras, Miami, EE. UU. Goles de Lautaro Martínez y Messi (2).
  • 27/05/2016: Argentina 1-0 Honduras, San Juan, Argentina. Gol de Gonzalo Higuaín.
  • 31/01/2003: Honduras 1-3 Argentina, San Pedro Sula. Goles de Diego Milito y Lucho González (2).
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