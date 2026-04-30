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Lágrimas en el campo: el Victoria dice adiós a la primera división de Honduras

Cinco años después, el Victoria regresa a la segunda división el fútbol de Honduras y La Ceiba se queda sin club en la Liga Nacional.

José Rodas

Por José Rodas

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El Victoria descendió a la segunda división de Honduras. Foto: Once Deportes.
El Victoria descendió a la segunda división de Honduras. Foto: Once Deportes.

Se consumo lo peor para Victoria… el club ceibeño descendió a la segunda división del fútbol de Honduras tras caer 1-2 ante Real España en la última jornada del Clausura 2026.

La “Jaiba Brava” necesitaba el triunfo ante Real España y que Choloma cayera en su partido ante Marathón, pero los “maquileros” sí cumplieron con su tarea y hasta sacaron el triunfo que garantiza su continuidad en primera.

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Los ceibeños también apelaban a una posible final por el no descenso si sacaban el empate y Choloma caía ante el Monstruo Verde, pero el destino tenía preparadas las maletas hacia el descenso.

En el presente torneo, Victoria apenas logró cuatro triunfos, empató la misma cantidad de encuentros, pero cayó en doce ocasiones.

De esta forma, se confirma su regreso a la segunda división de Honduras en la que estuvo durante cinco años hasta que alcanzó su retorno en 2021, cinco años después se repite la historia como si de un círculo vicioso se tratara.

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El equipo de Hernán “La Tota” Medina pasó por serios problemas económicos a lo largo del torneo, situación que provocó efectos nocivos en el plantel que, incluso sufrió la salida de Rolando Blackburn y hasta del propio preparador físico.

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El fútbol catracho pierde una de las mejores plazas en la primera división y junto al Vida tendrán que luchar nuevamente por su retorno a la primera división.

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Ahora, el reto será reconstruirse en la segunda categoría, con la mirada puesta en un rápido regreso. La historia y tradición de Victoria pesan, pero la competencia en el ascenso de Honduras no es nada fácil.

En resumen

  • Victoria vuelve a la segunda división 5 años después.
  • Choloma seguirá en primera división de Honduras.
  • La Liga Nacional tendrá un nuevo inquilino.
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