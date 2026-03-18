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Alejandro Reyes defiende a Olimpia y lanza filosa respuesta a los que critican convocatoria: “Siempre hay molestias”

El jugador de Motagua se ganó la convocatoria de José Francisco Molina a pulso, siendo uno de los más destacados del torneo local.

José Rodas

Por José Rodas

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Alejandro Reyes entró en la convocatoria de José Francisco Molina para el amistoso ante Perú. Foto: X Motagua.
Alejandro Reyes entró en la convocatoria de José Francisco Molina para el amistoso ante Perú. Foto: X Motagua.

El mediocampista de Motagua Alejandro Reyes es uno de los 26 convocados por José Francisco Molina para el amistoso ante Perú en Leganés, España. El zurdo es uno de los cinco del Ciclón Azul que están en el listado.

Esa misma cantidad de jugadores tendrá Olimpia en esa primera convocatoria del DT español, lo que ha generado debate por la actualidad que vive el cuadro Merengue.

En ese contexto, Reyes salió en defensa de los convocados de Olimpia y Motagua y dio sus argumentos en una conferencia ante los medios de comunicación.

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Al ser consultado sobre la mayoría de futbolistas de Olimpia y Motagua en la Selección de Honduras, Reyes fue claro en su respuesta y defendió que ellos son el único equipo invicto en el Clausura 2026.

Mientras que, de Olimpia recordó que es el actual bicampeón del fútbol de Honduras, al mismo tiempo que reconoció la molestia será normal entre los aficionados.

“El profe Molina tiene el conocimiento y la experiencia suficiente en el fútbol para saber tomar la mejor decisión al momento de dar una lista necesariamente debestar en Olimpia o Motagua. Si ustedes analizan, Motagua es el equipo que está en el primer lugar, no hemos perdido y Olimpia es el equipo bicampeón. Siempre van a haber molestias y es normal, pero el jugador que anda haciendo las cosas bien, son los que el profesor decide tomar en cuenta”, dijo Reyes.

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Sobre su regreso a La H

Por otro lado, aseguró sentirse emocionado por su retorno al combinado nacional y se siente feliz con el rendimiento que está logrando en la actualidad.

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“Hay muchos sentimientos encontrados porque ya días no me tocaba estar con la selección. Traté de nunca bajar los brazos, seguí trabajando para que se me diera la oportunidad y ahora con mucha alegría y ganas de ir a la selección”

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Agregó que: “No sabría decirte si fue la mejor decisión o no, hoy por hoy con el equipo estamos muy bien. Estoy contento y motivado y estoy tratando de hacer las cosas bien. Soy un jugador feliz que disfruta lo que hace”.

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