De vuelta al León: el polémico jugador que regresa al Olimpia tras ser castigado en Marathón

El Club Olimpia Deportivo ya empezó a mover sus piezas para el próximo torneo y ya tiene confirmada su primera alta.

Se trata del defensor central André Orellana, quien regresa a la cueva del León tras finalizar su préstamo con el Marathón, informó el periodista hondureño Omar Gutiérrez.

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Orellana, de 23 años, estuvo cedido durante dos torneos con el equipo sampedrano. Aunque mostró un buen nivel futbolístico, su etapa en el “Monstruo Verde” terminó de forma gris debido a problemas extracancha.

El jugador fue separado del plantel de Marathón tras verse involucrado en un acto de indisciplina relacionado con el consumo de alcohol.

Tras este incidente, el técnico argentino Pablo Lavallén decidió no contar más con él, dejándolo fuera de las convocatorias de manera definitiva.

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Los números de André Orellana

A pesar de su salida accidentada, el defensor tuvo un inicio sólido en el torneo Clausura 2026:

Disputó 4 partidos (todos como titular).

Sus participaciones se concentraron en las primeras cinco fechas.

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Su último encuentro oficial fue en febrero, por lo que llegará al Olimpia con varios meses de inactividad competitiva.

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Ahora, el dueño de su ficha, el Olimpia, le abre las puertas nuevamente. Orellana tendrá que demostrarle a la afición y al cuerpo técnico merengue que ha aprendido de sus errores y que está listo para pelear por un puesto en la zaga central del equipo más ganador de Honduras.