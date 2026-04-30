El Deportivo Saprissa presentó este miércoles la apelación de las sanciones que le impuso el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol. El pasado martes, el conjunto morado supo que Mariano Torres y Fidel Escobar fueron sancionados con tres jornadas de suspensión.

Esto se debe a lo que pasó el domingo en el Lito Pérez. El argentino y el panameño tuvieron un encontronazo con un comisario de la Unafut. Éste se encontraba registrando los disturbios de la Ultra Morada con la Fuerza Pública, lo que molestó a los jugadores de Saprissa. Por eso, decidieron increparlo, aunque no vieron venir que después serían sancionados.

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La directiva morada tomó la decisión de apelar éste fallo del Tribunal Disciplinario que conduce la Fedefútbol. Sin embargo, no tuvo el efecto que todos esperaban en Tibás, ya que las sanciones finalmente se mantienen tal y como se anunciaron.

El comunicado del Tribunal Disciplinario sobre la apelación de Saprissa

“Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva. De momento ambas sanciones se mantienen vigentes“, comunicó la Federación.

De esta manera, Fidel Escobar y Mariano Torres se ausentarán en las semifinales contra Liberia y también se quedarían afuera de la final de ida, en el caso de que Saprissa supere a los liberianos. De lo contrario, deberán cumplir esa fecha de sanción restante en el próximo campeonato nacional.

Saprissa tiene una vida más para reducir las sanciones de Fidel Escobar y Mariano Torres

No obstante, todavía hay una instancia más, pero que tendrá una mayor demora y que no salva a los jugadores de Saprissa del partido del domingo en Liberia. La apelación ahora irá al Tribunal de Alzada, donde ambas partes serán llamadas para dar su versión y luego conozcan la resolución final del conflicto.

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En síntesis