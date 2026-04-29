Saprissa y Alajuelense se pelearon por él, decidió rechazar a ambos y ahora tiene ofertas de Europa: “Hay interés”

En el fútbol costarricense hay historias que se escriben en silencio, pero que terminan explotando cuando menos se espera. Una de ellas tiene como protagonista a Christopher Núñez, quien en este Clausura 2026 no solo se consolidó como figura de Club Sport Cartaginés, sino que además empieza a mirar nuevamente hacia el exterior con propuestas que pueden cambiar su destino.

Lo curioso del caso es que su presente pudo haber sido muy distinto. Tanto Deportivo Saprissa como Liga Deportiva Alajuelense lo tuvieron en carpeta en su momento. Dos de los gigantes del país analizaron seriamente su fichaje, pero el volante decidió no tomar ese camino y apostó por seguir construyendo su historia en Cartaginés.

Hoy, con el diario del lunes, la decisión parece haber sido clave. Christopher Núñez no solo es titular indiscutido, sino también el goleador del equipo en el torneo, con cinco anotaciones en 16 partidos, acumulando más de 1.300 minutos en cancha. Un rendimiento que lo posiciona como uno de los mediocampistas más influyentes del campeonato.

Las ofertas que le llegan a Christopher Núñez

Ese nivel no pasó desapercibido fuera del país. Según revelaron en Tigo Sports, el futbolista ya recibió acercamientos concretos desde Grecia, mercado que conoce bien tras su paso por el PAS Lamia 1964, donde jugó durante cuatro años entre 2020 y 2024, sumando 116 partidos, cinco goles y tres asistencias.

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El propio Núñez confirmó el interés, dejando en claro que el regreso al fútbol europeo es una posibilidad real. “Hay interés”, deslizó, alimentando las versiones que hablan de un nuevo salto en su carrera una vez finalice su vínculo actual con el club brumoso.

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Para Cartaginés, la situación no es sencilla. Se trata de su emblema, de un jugador que no solo rinde dentro del campo, sino que también representa una identidad dentro del plantel. Perderlo en este momento implicaría un golpe importante, especialmente tras un torneo donde volvió a ser protagonista.

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En paralelo, en Saprissa y Alajuelense seguramente miran la situación con otra perspectiva. El jugador que en su momento rechazó ambas opciones ahora aparece en el radar europeo, validando una decisión que en su momento generó dudas, pero que hoy se sostiene con rendimiento y proyección.

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Datos Claves

Christopher Núñez recibió ofertas para regresar a Grecia tras destacar en el Clausura 2026 .

recibió ofertas para regresar a tras destacar en el . El volante suma cinco goles en 16 partidos y superó los 1.300 minutos de juego.

en 16 partidos y superó los de juego. Christopher Núñez rechazó ofertas previas de Saprissa y Alajuelense para mantenerse con el Cartaginés.