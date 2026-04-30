“Buena opción”: desde Alajuelense aprueban la llegada de Saturnino Cardozo para reemplazar a Machillo Ramírez

En Liga Deportiva Alajuelense el futuro del banquillo sigue siendo el tema que domina todas las conversaciones tras la eliminación del Clausura 2026. Con la continuidad de Óscar Ramírez todavía en el aire, cada nombre que aparece como posible reemplazante genera debate, expectativa y también divisiones dentro del entorno rojinegro.

Uno de los candidatos que empezó a tomar fuerza en los últimos días es Saturnino Cardozo, actual técnico de Municipal Liberia. Su trabajo reciente no pasó desapercibido, especialmente por el rendimiento competitivo de su equipo, que logró incomodar a varios grandes del torneo.

¿Quién es el referente de Alajuelense que aprueba la llegada de Saturnino Cardozo?

En ese contexto, una voz autorizada dentro de la historia manuda decidió opinar sin rodeos. Se trata de Wílmer López, ídolo del club y actual entrenador del equipo femenino, quien fue consultado en el programa Teléfono Rojo sobre la posibilidad de que Cardozo tome las riendas del primer equipo.

“Es una buena opción, siempre y cuando Óscar diga que no quiere continuar. Ha hecho las cosas muy bien en Liberia”, lanzó López, dejando en claro que, si bien respalda el perfil del paraguayo, todo depende primero de la decisión final de Ramírez.

La declaración no solo valida a Cardozo como alternativa, sino que también refleja el respeto que aún genera el actual entrenador dentro del club. En Alajuelense no se habla de reemplazos hasta tener una definición concreta sobre Machillo, lo que mantiene en suspenso cualquier movimiento oficial.

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López fue más allá en su análisis y dejó otro punto sobre la mesa. “Habrá que ver qué tan buena es la liga para que no vaya a otros destinos. Cardozo es un buen elemento, me gusta”, agregó, sugiriendo que el técnico paraguayo también podría tener otras opciones fuera del país si su rendimiento sigue en esa línea.

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Ese detalle no es menor. En un mercado cada vez más competitivo, retener o atraer entrenadores con proyección se vuelve un desafío adicional. Y en ese escenario, Alajuelense no solo debe definir su propio rumbo, sino también moverse con rapidez si decide avanzar por un nombre como el de Cardozo.

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Datos Claves

El ídolo manudo Wilmer López aprobó a Saturnino Cardozo como opción para dirigir al equipo.

aprobó a como opción para dirigir al equipo. Saturnino Cardozo es el actual director técnico de Municipal Liberia en el fútbol nacional.

es el actual director técnico de en el fútbol nacional. La contratación de un nuevo técnico depende de la continuidad de Óscar Ramírez en Alajuelense.