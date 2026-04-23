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Liga Nacional de Honduras: así quedó la tabla de posiciones y la de goleadores del Clausura 2026

Motagua no pudo despegarse en la cima y Olimpia sigue al acecho al cierre de las vueltas regulares del torneo Clausura del fútbol hondureño.

José Rodas

Por José Rodas

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Motagua sigue siendo líder, superando a Olimpia por un punto en la tabla. Foto: La Prensa.
Motagua sigue siendo líder, superando a Olimpia por un punto en la tabla. Foto: La Prensa.

El Motagua de Javier López rascó un punto en su vista al Olancho FC (0-0) por la jornada 20 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El Ciclón Azul sigue siendo el líder del torneo a falta de dos jornadas.

Con este empate, Motagua llegó a 36 unidades, un punto más que su máximo perseguidor, Olimpia que tiene 35 que amenaza con arrebatarle el liderato. Mientras el Real España quedó rezagado al tercer lugar con 34.

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Para Motagua, el empate no es malo en un terreno que se ha convertido en el fortín del cuadro olanchaco que ya tiene asegurado su lugar en la fase triangular del torneo liguero.

A eso, se le suma que Olimpia tendrá que enfrentar a Real España en la siguiente jornada, mientras “Las Águilas” recibirán la visita del Choloma en Tegucigalpa.

Así marcha la tabla de posiciones

EquipoPuntosPJ
Motagua3618
Olimpia3518
Real España3418
Olancho3118
Marathón2719
Choloma2018
Génesis1918
Platense1818
Lobos UPNFM1818
Victoria1618
Juticalpa1519
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Así está la tabla de goleadores

Mientras tanto, en la tabla de goleadores Eddie Hernández sigue siendo líder absoluto con 12 dianas, seguido de Clayvin que tiene nueve en lo que va del Clausura.

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JugadorGoles
Eddie Hernández (Real España)12
Clayvin Zúniga (Olancho)9
Kilmar Peña (Lobos UPNFM)9
Rodrigo de Olivera (Motagua)8
Edwin Solano (Platense)7
Erick Puerto (Platense)7
John Kleber (Motagua)6
Marco Aceituno (Choloma)6
Nicolás Messiniti (Marathón)6
Yaudel Lahera (Victoria)5

Los resultados de la jornada 20

  • Real España 2-0 Platense
  • Olimpia 2-1 Marathón
  • Victoria 2-1 Juticalpa
  • Lobos UPNFM 0-1 Génesis
  • Olancho 0-0 Motagua
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Así se jugará la jornada 21

  • Real España vs. Olimpia (Sábado 25 de abril)
  • Platense vs. Olancho (Domingo 26 de abril)
  • Motagua vs. Choloma (Domingo 26 de abril)
  • Juticalpa vs. Lobos UPNFM (Domingo 26 de abril)
  • Génesis vs. Victoria (Lunes 27 de abril)

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