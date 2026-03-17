“Principio de acuerdo”: Keyrol Figueroa recibe la noticia de este club que da un giro inesperado e Concacaf

Keyrol Figueroa está en la última parte de su contrato con el Liverpool de Inglaterra. El jugador de sangre hondureña, que ha jugado para Estados Unidos, aún no conoce su futuro, aunque se ha abierto una posible puerta.

El pasado 3 de marzo se informó sobre el interés del PSV Eindhoven de Países Bajos, que considera una posible transferencia para hacer crecer a Keyrol. La Eredivisie es una de las ligas que más contribuye al desarrollo de los jugadores.

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“Los jugadores estadounidenses Keyrol Figueroa y Peyton Miller son dos de los nombres que el PSV está considerando para un posible traspaso durante la ventana de transferencias de verano”, se indicó en ese momento.

Ahora, dos periodistas de renombre en el mercado de fichajes han dado información relevante sobre el PSV que podría involucrar directamente a Keyrol Figueroa.

El PSV espera la salida de algunos jugadores clave este verano, y uno de ellos es Ricardo Pepi, a quien Keyrol podría llegar a reemplazar en el ataque.

Confirman la salida de Ricardo Pepi del PSV

César Luis Merlo, compartiendo y confirmando información de Fabrizio Romano, ha señalado que hay un principio de acuerdo para que el jugador estadounidense se mude a la Premier League.

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“Fulham ha llegado a un principio de acuerdo para fichar a Ricardo Pepi, del PSV. El movimiento se realizará a mitad de año, por una cantidad de €36M fijos. La intención es que, a fines de esta semana, el futbolista viaje y firme hasta junio de 2031”, indicó el comunicador argentino.

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Este movimiento podría abrir una puerta para Keyrol Figueroa, quien ha recibido el interés de varios clubes, y no se descarta una salida del Liverpool.

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