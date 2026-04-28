“Prioridad”: Olimpia define al delantero con el que busca sacudir el mercado de fichajes en Honduras

La próxima temporada para Olimpia estará llena de retos; la afición siempre exige el título de Liga Nacional y por supuesto la Copa Centroamericana. Para eso, el club debe trabajar en los refuerzos para el plantel.

Durante las últimas semanas surgió el nombre del argentino Nicolás Martínez del Mixco de Guatemala; sin embargo, el jugador habría decidido renovar su contrato, pero Olimpia no se quedó de brazos cruzados.

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El periodista Óscar Funes dio a conocer que Erick “Yio” Puerto es el delantero definitivo que el club busca para reforzar su plantel de cara al segundo semestre de 2026.

El delantero definitivo

“Erick Puerto es uno de los fichajes en los que Olimpia trabaja de cara a la siguiente temporada. Reforzas la parte ofensiva del equipo es una prioridad y ‘Yio’ es una de las piezas que el club merengue pretende incorporar”, aseguró Funes.

Puerto de 24 años, se ha convertido en un delantero sensación en Honduras por ser garantía de gol; en el torneo Apertura anotó 17 dianas y en el presente campeonato ya suma ocho tantos.

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Para Olimpia se ha convertido en una necesidad renovar el frente de ataque que actualmente está compuesto por Jorge Benguché, Yustin Arboleda, Jerry Bengtson y David Flores.

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