Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Es hijo de exfutbolista hondureño: nació en España, marcó 50 goles en una temporada y ahora hacen pedido a Francis Hernández

La búsqueda de talento en Europa está dejando frutos para la Selección de Honduras. Cada vez son más los talentosos jugadores que se quieren unir a La H.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Francis Hernández recibió el pedido del jugador nacido en España. Foto: FFH.
Francis Hernández recibió el pedido del jugador nacido en España. Foto: FFH.

Su nombre es Kirian Manzano (15) y actualmente juega para el UE Sant Andreu, club con el que fichó por las próximas dos temporadas para jugar con la categoría cadete preferente y juvenil preferente. Su sueño: jugador con Honduras.

Manzano nació en Barcelona, España; su padre es Moisés Manzano, quien formó parte de la Selección Sub-17 de Honduras y ahora le hace un pedido a Francis Hernández para que su hijo tenga una oportunidad.

El problema que obliga a Jeaustin Campos a reaccionar en Real España en pleno cierre del torneo

ver también

El problema que obliga a Jeaustin Campos a reaccionar en Real España en pleno cierre del torneo

“Lo que pedimos es una oportunidad, eso es todo. Queremos que la gente conozca su talento”, dijo el padre de Kirian en una entrevista para Deportes TVC, mensaje que tendrá que llegar directamente al director deportivo Francis Hernández.

Moisés Manzano durante su paso por la Sub-17 de Honduras.

Moisés Manzano durante su paso por la Sub-17 de Honduras.

Las características de Kirian

Kirian Manzano es delantero y a sus 15 años tiene una gran estatura (1.80 metros) que le da presencia en el área. Su padre lo describe como un jugador con buena técnica, con mucho gol y un futbolista que también maneja la posición de falso nueve.

En la actual temporada suma 11 goles y 20 asistencias, números que reflejan su alto rendimiento en el equipo. Su carrera inició en el Bon Pastor, donde jugó fútbol 7 hasta los 12 años.

Publicidad
“Que se vaya”: desde Estados Unidos mandan rotunda sentencia sobre el futuro Keyrol Figueroa

ver también

“Que se vaya”: desde Estados Unidos mandan rotunda sentencia sobre el futuro Keyrol Figueroa

Luego pasó al Alzamora en el que anotó 50 goles en una temporada, lo que le permitió dar el salto con el interés de clubes como el Sant Gabriel, Mercantil y Martinenc, este último fue su destino y estando ahí enfrentó a academias de renombre como el Barcelona y Espanyol.

Tweet placeholder
Publicidad

Kirian no pasa desapercibido y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ya lo tiene en el radar para considerarlo en los procesos de la Sub-17, como lo hizo su padre.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
FFH expone los destinos exóticos con futbolistas hondureños en el radar de Francis Hernández
Honduras

FFH expone los destinos exóticos con futbolistas hondureños en el radar de Francis Hernández

José Francisco Molina enfrenta sorpresivo aviso que altera sus planes de convocatoria
Honduras

José Francisco Molina enfrenta sorpresivo aviso que altera sus planes de convocatoria

Choco Lozano se olvida del Santos Laguna y elige impensando destino
Honduras

Choco Lozano se olvida del Santos Laguna y elige impensando destino

Enrique Facussé se lo confirma a Edrick Menjívar y el mensaje a José Francisco Molina
Honduras

Enrique Facussé se lo confirma a Edrick Menjívar y el mensaje a José Francisco Molina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo