Es hijo de exfutbolista hondureño: nació en España, marcó 50 goles en una temporada y ahora hacen pedido a Francis Hernández

Su nombre es Kirian Manzano (15) y actualmente juega para el UE Sant Andreu, club con el que fichó por las próximas dos temporadas para jugar con la categoría cadete preferente y juvenil preferente. Su sueño: jugador con Honduras.

Manzano nació en Barcelona, España; su padre es Moisés Manzano, quien formó parte de la Selección Sub-17 de Honduras y ahora le hace un pedido a Francis Hernández para que su hijo tenga una oportunidad.

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“Lo que pedimos es una oportunidad, eso es todo. Queremos que la gente conozca su talento”, dijo el padre de Kirian en una entrevista para Deportes TVC, mensaje que tendrá que llegar directamente al director deportivo Francis Hernández.

Moisés Manzano durante su paso por la Sub-17 de Honduras.

Las características de Kirian

Kirian Manzano es delantero y a sus 15 años tiene una gran estatura (1.80 metros) que le da presencia en el área. Su padre lo describe como un jugador con buena técnica, con mucho gol y un futbolista que también maneja la posición de falso nueve.

En la actual temporada suma 11 goles y 20 asistencias, números que reflejan su alto rendimiento en el equipo. Su carrera inició en el Bon Pastor, donde jugó fútbol 7 hasta los 12 años.

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Luego pasó al Alzamora en el que anotó 50 goles en una temporada, lo que le permitió dar el salto con el interés de clubes como el Sant Gabriel, Mercantil y Martinenc, este último fue su destino y estando ahí enfrentó a academias de renombre como el Barcelona y Espanyol.

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Kirian no pasa desapercibido y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ya lo tiene en el radar para considerarlo en los procesos de la Sub-17, como lo hizo su padre.