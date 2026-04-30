“No se permitirá”: Liberia lanza un duro comunicado contra Saprissa y calienta la previa de la semifinal del Clausura 2026

La previa de la semifinal del Clausura 2026 entre Municipal Liberia y Deportivo Saprissa ya empezó a jugarse fuera de la cancha, y lo hizo con un mensaje que no pasó desapercibido. A pocos días del duelo de ida en el estadio Edgardo Baltodano, el conjunto pampero tomó una decisión que sacudió el ambiente y elevó la tensión de una serie que ya prometía emociones fuertes.

El anuncio llegó a través de las redes oficiales del club aurinegro y rápidamente generó repercusión en todo el país. No fue un simple detalle organizativo, sino una medida que apunta directamente al comportamiento en las graderías, un tema que viene siendo protagonista en las últimas semanas dentro del fútbol costarricense.

¿Qué dice el comunicado de Liberia?

En su comunicado, Liberia fue claro y contundente: “La Asociación Deportiva Municipal Liberia informa al público en general que, para el partido correspondiente al domingo 3 de mayo a las 4 p.m. ante Deportivo Saprissa, no se permitirá el ingreso de barras organizadas visitantes, en atención a las recomendaciones y disposiciones de seguridad establecidas por las autoridades competentes, y en apego a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos”.

La frase “no se permitirá” marcó el tono de la decisión y rápidamente encendió el debate. En un contexto donde los incidentes en las graderías han estado en el centro de la discusión, la medida aparece como una respuesta directa a la necesidad de controlar el ambiente en un partido de alto riesgo.

El comunicado de Liberia.

Sin embargo, el club también buscó matizar el mensaje para evitar un cierre total a la afición visitante. “Asimismo, queremos aclarar que la hinchada visitante sí podrá asistir al encuentro, siempre que lo haga de manera individual, familiar y respetuosa, cumpliendo con las normas de ingreso, seguridad y convivencia establecidas para el evento”, agregaron, abriendo la puerta a un ingreso más controlado.

Publicidad

Publicidad

Desde Liberia insisten en que la decisión no responde a un conflicto puntual con Saprissa, sino a una política preventiva. “Desde Municipal Liberia reiteramos nuestro respeto y cordialidad hacia la afición visitante, con quienes históricamente hemos mantenido una buena relación. Nuestro compromiso es garantizar un ambiente seguro, familiar y deportivo para todos los asistentes al estadio”, concluyeron.

ver también “Error de procedimiento”: el hallazgo de Saprissa que puede cambiar la sanción de Fidel Escobar

Más allá de la explicación institucional, lo cierto es que la medida impacta directamente en la dinámica del partido. La ausencia de barras organizadas visitantes cambia el escenario habitual de este tipo de encuentros, donde el color y la presión desde las gradas suelen jugar su propio partido.

Publicidad

Datos Claves

Municipal Liberia prohibió el ingreso de barras organizadas visitantes para el partido del domingo.

prohibió el ingreso de visitantes para el partido del domingo. El encuentro de semifinales ante Deportivo Saprissa se disputará el 3 de mayo a las 4 p.m.

se disputará el a las 4 p.m. La restricción se basa en la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia vigente.