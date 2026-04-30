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Guatemala lo celebra: Keylor Navas da inesperada ayuda a joya chapina que sigue Luis Fernando Tena

Keylor Navas terminó involucrado en una situación inesperada que podría abrirle una oportunidad importante a una joya chapina.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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La inesperada ayuda de Keylor Navas a Guatemala
© PumasLa inesperada ayuda de Keylor Navas a Guatemala

En la previa de una nueva oportunidad para una joya guatemalteca, el nombre de Keylor Navas aparece de una forma inesperada.

Una situación poco habitual terminó abriendo un escenario favorable para el futbolista chapín, que podría ganar protagonismo y seguir llamando la atención de Luis Fernando Tena.

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¿Qué joven talento chapín recibió una ayuda inesperada de Keylor Navas?

Se trata de Daniel Méndez una de las jóvenes promesas del fútbol guatemalteco que comienza a dar sus primeros pasos a nivel profesional con experiencia en las categorías menores de la Selección de Guatemala.

El delantero, de apenas 20 años, hizo su debut oficial con el primer equipo del Pachuca en la Liga MX, sumando minutos en la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 en un duelo ante Pumas en el Estadio Hidalgo.

Daniel Méndez debutando con Pachuca / Pachuca

Daniel Méndez debutando con Pachuca / Pachuca

Nacido en Estados Unidos, pero con raíces chapinas, Méndez cuenta con doble nacionalidad y destaca por su imponente físico. Con 1.98 metros de estatura, se desempeña como delantero centro, aportando presencia en el área y un perfil poco común en el fútbol centroamericano.

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¿Cómo fue la inesperada ayuda de Keylor Navas a esta joya chapina?

En el reciente duelo entre Pachuca y Pumas, se vivió un momento de alta tensión en los minutos finales, cuando Salomón Rondón fue expulsado tras una fuerte entrada y un posterior altercado con Keylor Navas en tiempo de descuento.

Posteriormente, el incidente provocó una bronca generalizada entre jugadores de ambos equipos, marcando un cierre caliente en el encuentro y dejando secuelas importantes de cara a lo que viene.

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Como consecuencia, Rondón se perderá el partido de ida de la Liguilla ante Toluca, lo que podría abrirle una oportunidad a Daniel Méndez de sumar minutos en el ataque del Pachuca, ahora en un escenario decisivo.

Ahora la decisión quedará en manos del cuerpo técnico. Si Daniel Méndez recibe la oportunidad, tendrá un escenario ideal para demostrar que puede competir en una instancia clave y transformar esta posibilidad en un impulso importante para su carrera.

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Datos claves

  • Salomón Rondón fue expulsado tras un altercado con Keylor Navas, generando tensión en el cierre del partido.
  • La expulsión provocó que Rondón se pierda la ida de la Liguilla, dejando una baja importante para Pachuca.
  • Esta situación abre una oportunidad para Daniel Méndez de sumar minutos en un momento clave y ganar protagonismo.

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