Guastatoya vs. Municipal: a qué hora juegan y dónde mirar la ida de los cuartos de final del Clausura 2026

Los juegos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de Guatemala continuarán este jueves, siendo uno de los platillos fuertes el duelo de Guastatoya contra Municipal en el estadio David Cordón Hichos de El Progreso.

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Ambos equipos ya se han enfrentado en varias ocasiones en instancias finales, incluso ya han estado en la pelea por el título, en el Clausura 2017 los rojos se proclamaron campeones y en el Apertura 2020 el conjunto Pecho Amarillo, por lo que ahora tendrán un nuevo cruce en su historia en instancias directas.

A qué hora juegan Guastatoya vs. Municipal

Guastatoya y Municipal se enfrentarán este jueves 30 de mayo a las 7:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio David Cordón Hichos.

Dónde ver EN VIVO el partido de Guastatoya vs. Municipal

Este juego de ida por los cuartos de final del Clausura 2026 se podrá ver en suelo chapín a través de Claro Sports.

Cómo llega Guastatoya

El conjunto Pecho Amarillo afronta la fase final con la motivación en alto, luego de golear el fin de semana 4-0 a Deportivo Marquense, resultado con el que aseguró seguir en la Liga Nacional por lo menos una temporada más, esto después de poner en riesgo su permanencia.

Cómo llega Municipal

Los rojos llegan al compromiso tras terminar en el segundo lugar la fase de clasificación y tras ser líder en la tabla acumulada, algo que confirmó tras imponerse 3-0 a Mixco en la jornada 22 y que les da el beneficio de cerrar de local la serie.

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Mario Acevedo quiere ser campeón con Municipal

“Municipal tiene la obligación de salir campeón, vamos a pensar positivamente y veremos si nos alcanza el esfuerzo que hemos hecho en el torneo, vamos a pelearla hasta el final y pensamos que vamos a salir campeones”, dijo el técnico en la previa.

Pablo Centrone se llena de confianza en Guastatoya

“Vamos partido a partido, estamos tranquilo, se viene Municipal, ya se festejó y luego veremos para que estamos, Dios quiera y se de una alegría más a este pueblo”, dijo el entrenador de los guastatoyanos.

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Cuándo se jugará el partido de vuelta

El segundo encuentro de la serie se jugará el domingo 3 de mayo a las 16:30 horas, cuando Municipal sea local contra Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera, en busca del pase a las semifinales.