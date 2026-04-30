Casi 7 millones de dólares: Saprissa confirma el ingreso que tanto necesitaba para hacer un buen mercado de fichajes

En Deportivo Saprissa algo cambió. Después de varios mercados de fichajes marcados por la austeridad, los ajustes y las limitaciones económicas, el club morado acaba de dar un paso que puede redefinir su presente y, sobre todo, su futuro inmediato en el fútbol nacional.

La noticia llegó tras la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, realizada en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, donde la dirigencia encabezada por Roberto Artavia presentó una serie de avances que no pasaron desapercibidos. Entre todos los anuncios, hubo uno que se robó la atención y que empieza a cambiar el panorama deportivo del club.

¿Cuánto dinero le ingresó a Saprissa?

Se trata de la capitalización de hasta 6.748.792 dólares, una cifra que marca un antes y un después en la estructura financiera de la institución. Un ingreso que no solo alivia, sino que abre puertas que hasta hace poco parecían cerradas para Saprissa, especialmente en lo que respecta a la inversión en refuerzos.

Pero el impacto no termina ahí. Uno de los puntos más celebrados dentro del club fue la cancelación total de la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social, un compromiso que se arrastraba desde hace más de dos décadas y que representaba una carga constante para la institución. Liberarse de esa obligación no es un detalle menor: cambia por completo la capacidad de maniobra.

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Además, el aporte de los nuevos socios permitió avanzar en la renegociación de otras deudas con entidades financieras, consolidando un escenario mucho más estable. La estrategia es clara: ordenar la casa para poder competir con mayor fuerza tanto dentro como fuera de la cancha.

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En ese mismo evento, también se presentó el plan estratégico institucional y se oficializó la llegada de Omar Hernández como nuevo gerente general, en un movimiento que apunta a profesionalizar aún más la gestión del club en esta nueva etapa.

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El mensaje hacia la afición fue directo: Saprissa busca consolidarse como una institución sólida, sostenible y con capacidad de competir al más alto nivel. Y en ese camino, el respaldo económico aparece como una herramienta fundamental para alcanzar esos objetivos.

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Ahora, inevitablemente, la mirada se traslada al mercado de fichajes. Con mayor flexibilidad financiera, el club tiene la posibilidad de ser protagonista en la ventana de transferencias, algo que no ocurría con tanta claridad en los últimos años.

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Datos Claves

El Deportivo Saprissa oficializó una capitalización de hasta 6.748.792 dólares tras su reciente asamblea.

oficializó una capitalización de hasta tras su reciente asamblea. La dirigencia liderada por Roberto Artavia confirmó la cancelación total de la deuda con la CCSS .

confirmó la cancelación total de la deuda con la . Omar Hernández fue presentado como nuevo gerente general para profesionalizar la gestión del club.