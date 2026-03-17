Lo hacen oficial: Francis Hernández sacude a la Selección de Honduras y le arrebata talento a Bélgica

La mano de Francis Hernández como director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) comienza a dar resultados, luego que se conociera la convocatoria de la Sub-20 que dirige Orlando López.

El español ha dejado claro que entre sus intenciones está reclutar jóvenes formados en Europa y que cuentan con el pasaporte hondureño que los hace elegibles para formar parte de las selecciones.

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En ese contexto, la FFH oficializó la convocatoria para el microciclo que se llevará a cabo del 23 al 31 de marzo en Siguatepeque de cara a los próximos desafíos internacionales.

La lista está conformada por 25 jugadores, de los cuales ocho juegan en el exterior, el resto forma parte de los clubes de la Liga Nacional. Entre los nombres que destacan está el de Victor Vandenbroucke de origen belga.

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El listado de los convocados

Porteros: Noel Valladares, Adrian Vallecio, Allan Cury.

Defensas: Kesdy Sevilla, Roger Reyes, Victor Vandenbroucke, Kendry Villafuerte, Jeffrey Ramos, Anthony Ortíz, Jonathan Argueta, Kevin Fúnes.

Mediocampistas: Arbin Medrano, Jainer Bermúdez, Nicolás Balbas, Yochua Palacios, Víctor Sálazar, Yeremy Álvarez, Jaylor Fernández, Richard Martínez, Luis Hernández, Sam Valle, Jaydin Contreras y Carlos Palma.

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Delanteros: David Flores, Juan García.