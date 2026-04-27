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Chelito Martínez sacude el mercado de fichajes y confirma lo que Marathón temía: “estaré agradecido”

El centrocampista dejó en vilo a Marathón tras confirmar la noticia en plena disputa del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Francisco Martínez de 33 años podría dejar el Marathón una vez cierre el Clausura 2026. Foto: CD Marathón.
Francisco Martínez de 33 años podría dejar el Marathón una vez cierre el Clausura 2026. Foto: CD Marathón.

Francisco “El Chelito” Martínez se ha convertido en uno de los contenciones más destacados de la Liga Nacional de Honduras, pero su futuro podría estar en Tegucigalpa, según confirmó el propio futbolista.

Al jugador de 33 años se le vence su contrato con el “Monstruo Verde” una vez finalizado el Clausura 2026 y de momento, su renovación con el club es un tema que sigue pendiente.

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“Tengo oferta de un grande por ahí, pero Marathón siempre será la prioridad. La oferta es de un gran de Tegucigalpa, veremos qué lo que se viene”, dijo Martínez en una entrevista a la periodista Kenia Torres.

Los rumores sobre el interés de Olimpia vienen de meses atrás, pero el jugador tiene claro que pese a eso, si es por él, Marathón es el club en el que desea culminar su carrera.

“Siempre estaré agradecido con este club porque fue el que me abrió las puertas y ppues a mi me encantaría quedarme aquí, incluso hasta que finalice mi carrera. No depende de mi, sino de la directiva ya que este torneo se me vence el contrato”, amplió.

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Martínez llegó a Marathón en 2022 luego que Diego Vazquez lo convocara a la Selección de Honduras cuando jugaba en la Liga de Ascenso. Su debut con La H fue en 2025 en un amistoso contra Ecuador, el entrenador para ese momento ya era Reinaldo Rueda.

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