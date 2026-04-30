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Tras amarrar a Itzel Colocho, El Salvador va por esta promesa europea de una Selección que jugará el Mundial 2026

El Salvador sigue apostando en figuras regadas por Europa con posibilidad de jugar para La Selecta y hay un nuevo elegido.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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El Salvador va por esta promesa europea de una Selección que jugará el Mundial 2026
© ChatGPTEl Salvador va por esta promesa europea de una Selección que jugará el Mundial 2026

Luego de amarrar a Itzel Colocho, defensor central formado en España que ya cuenta con pasaporte salvadoreño, El Salvador ahora va por otra figura con proyección europea.

Se trata de una apuesta más dentro del plan de La Selecta para sumar talento joven con raíces salvadoreñas. En este caso, se trata de una promesa europea de una selección que jugará el Mundial 2026.

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¿Qué promesa europea busca El Salvador tras asegurar a Itzel Colocho?

El periodista Rodrigo Velis reveló que la FESFUT ya trabaja en un plan enfocado en futbolistas formados en Europa, una iniciativa que estaría siendo impulsada por la gestión de Nayib Bukele junto a Hugo Alvarado. La intención es fortalecer a la Selección de El Salvador con talento que compite al más alto nivel en el extranjero.

Dentro de los nombres que han surgido en este proceso aparece el de Isak Alemayehu, mediocampista con raíces salvadoreñas que actualmente milita en el Queens Park Rangers.

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De acuerdo con la información compartida, el joven ha tenido un desarrollo importante en Europa, pasando por clubes como Djurgårdens IF, Feyenoord U21 y el FC Stockholm, lo que lo posiciona como una de las promesas a seguir.

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Además, Velis destaca que Alemayehu cuenta con ascendencia salvadoreña por parte de su madre, lo que abre la puerta a una posible convocatoria.

En este contexto, el objetivo del proyecto es ampliar el radar en Europa y captar jugadores con formación de alto nivel que puedan aportar competitividad al combinado nacional.

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Isak Alemayehu y su vínculo con Suecia

Isak Alemayehu ha jugado 13 partidos con las inferiores de la Selección de Suecia, pasando por las categorías Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-18.

Además, su última convocatoria con la Sub-21 fue el 10 de junio de 2025 ante Croacia Sub-21, partido que terminó 1-1 y en el que apareció como suplente.

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Recordemos que Suecia estará en el Mundial 2026 y compartirá el grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

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