Honduras tiene pólvora en Barcelona: 3 catrachos metieron casi 50 goles en el club de Pau Cubarsí y Francis Hernández se ilusiona

El fútbol base en Cataluña ha sido testigo de una hazaña con sello hondureño. El FC Vilablareix ha logrado un ascenso histórico a la Preferent Cadet, la segunda categoría más importante del fútbol juvenil en la región, situada apenas un escalón por debajo de la División de Honor.

Este logro no es fruto de la casualidad, sino del talento emergente que cruza fronteras. Según destaca el medio especializado en seguir talento como Legión Catracha, el protagonismo de esta temporada recayó en tres jóvenes hondureños nacidos en 2011, quienes se convirtieron en el motor ofensivo del equipo.

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El tridente hondureño que conquistó Cataluña

Kevin Damián Taberne Romero: Con una efectividad letal, registró 26 goles en 26 partidos . Un promedio de un gol por encuentro que lo sitúa como la gran promesa del área.

Con una efectividad letal, registró . Un promedio de un gol por encuentro que lo sitúa como la gran promesa del área. Jeremy Andre Vásquez Izaguirre: Aportó 18 goles en 32 partidos , demostrando una constancia envidiable durante todo el campeonato.

Aportó , demostrando una constancia envidiable durante todo el campeonato. Raúl Alejandro Mendoza Varela: Con 3 goles en 26 partidos, fue una pieza fundamental en el equilibrio y la creación de juego del equipo.

La imagen señala a los tres futbolistas con sangre catracha. Foto: Legión Catracha

Lo que hace especial al FC Vilablareix no es solo su presente, sino su mística como formador de talentos. Como bien apunta Legión Catracha, este es el club donde comenzó a dar sus primeros pasos Pau Cubarsí, el actual defensor estrella del FC Barcelona y la Selección de España.

Saber que caminan por los mismos pasillos y defienden la misma camiseta que una vez usó Cubarsí antes de llegar a la élite mundial, sirve de motivación extra para Jeremy, Raúl y Kevin. El Vilablareix ha demostrado que sabe pulir diamantes en bruto, y hoy, esos diamantes tienen raíces hondureñas.

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El ascenso a la Preferent Cadet significa que estos jóvenes ahora se enfrentarán a los mejores clubes de Cataluña en un entorno mucho más competitivo. Es, sin duda, una vitrina dorada para el desarrollo y la proyección del talento catracho en Europa.

Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, debe estar atento a esta información, ya que son talentos que pueden aportar a Honduras en el futuro.

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Pau Cubarsí dio sus primeros pasos en el fútbol con el FC Vilablareix.