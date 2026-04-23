Jeaustin Campos recibe la respuesta por el fichaje que se pelea con Marathón: “Prioridad”

Se acerca el final del Clausura 2026 de la Liga Nacional y con ello, el inicio del mercado de fichajes que ya comienza a moverse en los clubes de Honduras que desean anticiparse a sus rivales para firmar nuevos refuerzos.

Uno de esos equipos es el Real España de Jeaustin Campos que ha puesto los ojos en el lateral derecho de Platense, Samuel Pozantes que por su desempeño ha comenzado a atraer a los grandes del país.

ver también Fue dos veces mundialista: Luciano Emilio señala el mejor jugador de la historia de Honduras y su respuesta traerá polémica

La prioridad del jugador es ser legionario

En la lista de clubes interesados también aparece el Marathón, pero todo parece indicar que el jugador tiene como prioridad convertirse en nuevo legionario, según adelantó el periodista Álvaro de la Rocha.

“Se espera que Samuel Pozantes deje Platense en el próximo mercado de fichajes. El lateral derecho finaliza contrato con el ‘Tiburón’ y explorará opciones como agente libre. Real España y Marathó están interesados”, aseguró el comunicador.

Y agregó: “Sin embargo, su representante trabaja con opciones en el exterior. La prioridad es convertirlo en legionario”.

Publicidad

Publicidad

ver también “Está en el contrato”: Gato Canales revela la condición que siempre deben firmar los jugadores de Motagua y que involucra a Olimpia

Pozantes de 25 años se ha convertido en una las piezas claves en el esquema de Raúl Cáceres y gracias a su buen rendimiento, es títular indiscutido.

“Uno de los futbolistas que más admiro por su talento, humildad, inteligencia en el campo es Andy Najar, siempre que he tenido la oportunidad de verlo le pido consejos”, dijo Pozantes en una reciente entrevista.