Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Guastatoya vs. Municipal EN VIVO: Rueda el balón – minuto a minuto de la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala

Siga el minuto a minuto del partido de Guastatoya ante Municipal

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Guastatoya vs Municipal En Vivo
© MunicipalGuastatoya vs Municipal En Vivo

Los juegos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuarán este jueves, siendo uno de los platillos fuertes el duelo de Guastatoya contra Municipal en el estadio David Cordón Hichos de El Progreso.

Publicidad

15' - Dominio local

Guastatoya luce mejor en los primeros minutos. 

10' - Pocas emociones

Aún no hay llegadas a los marcos. 

5' - Sin un claro dominador

Guastatoya y Municipal tratan de tomar el protagonismo. 

Inicia el partido

Ya juegan Guastatoya y Municipal

Inician los actos protocolarios

Guastatoya y Municipal entonan el himno de Guatemala. 

Publicidad

Alineación de Guastatoya

El once del conjunto pecho amarillo sin el técnico Pablo Centrone. 

El once rojo

Mario Acevedo eligió su alineación 

Con el objetivo cumplido

Pablo Centrone había logrado evitar el descenso de Guastatoya y meterlo a la fase final. 

Conflicto en el equipo

Pablo Centrone habría renunciado por problemas con un jugador. 

Ya eligieron al encargado

Guastatoya tendrá a Luis Pedro Molina (preparador de porteros) como el cabecilla en el banquillo. 

Publicidad

Técnico interino

Luis Pedro Molina, preparador de porteros, sería el encargado de dirigir a Guastatoya ante Municipal. 

Se va del equipo

De último momento se conoció que Pablo Centrone renunció de Guastatoya a muy poco del inicio del partido.

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Guastatoya ante Municipal por la ida de los cuartos de final.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guastatoya se queda sin técnico antes de enfrentar a Municipal en los cuartos de final
Guatemala

Guastatoya se queda sin técnico antes de enfrentar a Municipal en los cuartos de final

El futuro de Minor Díaz en el futbol de Guatemala está en duda
Costa Rica

El futuro de Minor Díaz en el futbol de Guatemala está en duda

Mario Acevedo cuenta con el refuerzo que tanto esperaba en Municipal para los cuartos de final
Guatemala

Mario Acevedo cuenta con el refuerzo que tanto esperaba en Municipal para los cuartos de final

Guastatoya vs. Municipal: a qué hora juegan y dónde mirar la ida de los cuartos de final
Guatemala

Guastatoya vs. Municipal: a qué hora juegan y dónde mirar la ida de los cuartos de final

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo