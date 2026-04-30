Los juegos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuarán este jueves, siendo uno de los platillos fuertes el duelo de Guastatoya contra Municipal en el estadio David Cordón Hichos de El Progreso.
Guastatoya vs. Municipal EN VIVO: Rueda el balón – minuto a minuto de la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala
Siga el minuto a minuto del partido de Guastatoya ante Municipal
15' - Dominio local
Guastatoya luce mejor en los primeros minutos.
10' - Pocas emociones
Aún no hay llegadas a los marcos.
5' - Sin un claro dominador
Guastatoya y Municipal tratan de tomar el protagonismo.
Inicia el partido
Ya juegan Guastatoya y Municipal
Inician los actos protocolarios
Guastatoya y Municipal entonan el himno de Guatemala.
Alineación de Guastatoya
El once del conjunto pecho amarillo sin el técnico Pablo Centrone.
El once rojo
Mario Acevedo eligió su alineación
Con el objetivo cumplido
Pablo Centrone había logrado evitar el descenso de Guastatoya y meterlo a la fase final.
Conflicto en el equipo
Pablo Centrone habría renunciado por problemas con un jugador.
Ya eligieron al encargado
Guastatoya tendrá a Luis Pedro Molina (preparador de porteros) como el cabecilla en el banquillo.
Técnico interino
Luis Pedro Molina, preparador de porteros, sería el encargado de dirigir a Guastatoya ante Municipal.
Se va del equipo
De último momento se conoció que Pablo Centrone renunció de Guastatoya a muy poco del inicio del partido.
Todo listo
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Guastatoya ante Municipal por la ida de los cuartos de final.