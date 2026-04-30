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Shawn Johnson dejará Liberia para ir a uno de los grandes de Costa Rica: “Faltan las firmas”

El jugador que pertenece a Liberia cambiará de club cuando finalice la temporada 2025-2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El defensor volverá a uno de los grandes.
© Prensa LiberiaEl defensor volverá a uno de los grandes.

Las últimas horas para Jafet Soto y la directiva del Club Sport Herediano han sido muy movidas. Las noticias más recientes indican que ya están trabajando en la planificación de la planilla que competirá la próxima temporada, mientras esperan por las semifinales del Clausura 2026.

El conjunto florense comunicó, a través de su vicepresidente Aquil Alí, que ya tiene dos fichajes confirmados para el Apertura 2026. Tanto Fernando Lesme como Aarón Suárez serán los primeros en llegar al Team en el mercado de fichajes venidero.

Sin embargo, no serán las únicas caras nuevas que presentará Herediano. El conjunto florense irá con todo para competir tanto en la Copa Centroamericana 2026 como en el Apertura 2026.

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Por eso, el equipo que comanda tácticamente José Giacone tendrá como nuevo refuerzo a Waylon Francis. Según la información del periodista Kevin Jiménez, restan apenas algunos detalles para que se vuelva a convertir en jugador florense.

Francis en la presentación de su segunda etapa.

Francis en la presentación de su segunda etapa.

Waylon Francis tendrá su tercer ciclo en Herediano

Está cerca de regresar. Termina contrato con Liberia. Están avanzadas las negociaciones. Herediano ya dio el ok para que regrese. Faltan que se den las firmas para que vuelva el próximo campeonato“, aseguró el periodista en el programa Seguimos.

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De esta manera, Francis tendrá su tercera etapa como futbolista rojiamarillo. En su historia con Herediano, el defensor suma 111 partidos. Durante su primer ciclo, fue parte del equipo campeón en el Clausura 2012 y el Clausura 2013.

En resumen

  • Fernando Lesme y Aarón Suárez son los primeros fichajes confirmados para el Apertura 2026.
  • Jafet Soto y la directiva planifican la planilla para la temporada 2026-2027.
  • Waylon Francis regresará al club tras sumar 111 partidos y dos títulos previos en sus anteriores ciclos.
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