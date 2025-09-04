Es tendencia:
Se va para Estados Unidos: La impensada propuesta que Jeaustin Campos aceptó con Real España y que dejó a todos sorprendidos

El director técnico costarricense vive momentos de euforia luego de lo conseguido en la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Jeaustin Campos aceptó una impensada determinación.
Jeaustin Campos logró el milagro con Real España en la Copa Centroamericana al clasificar a los 4tos de final y de esa manera se volvió a ganar al hincha del aurinegro.

Ahora la ´Máquina´ vive momentos de tranquilidad y busca preparar de la mejor manera el duelo ante Plaza Amador de finales de septiembre.

Es por eso que la última propuesta que llegó al cuartel catedrático y la decisión de Campos sorprenderá a más de alguno.

¿Qué propuesta aceptaron Jeaustin Campos y Real España

Resulta que el cuadro comandado por Campos Madriz estará viajando a Estados Unidos durante la Fecha FIFA.

Real España se medirá a Olimpia en un juego amistoso el próximo 07 de septiembre en el Joe Yenni Stadium de la ciudad de New Orleans.

Sin embargo, ese no será el único encuentro que los aurinegros disputarán en territorio estadounidense.

En las últimas horas se ha confirmado que Campos aceptó que Real España juegue otro partido en la poderosa nación del norte.

El encuentro será ante Marathón y tendrá fecha del 11 de septiembre también en Nueva Orleans, esto como partido amistoso que comience a celebrar el año centenario del cuadro verdolaga.

Es así como el derby de San Pedro Sula se trasladará a la New Orleans Cup, aunque aún queda estadio por confirmar.

Real España enfrentará a Plaza Amador el 24 de septiembre y el 1 de octubre en el torneo internacional de Concacaf.

Cabe destacar que debido a la Fecha de Eliminatorias la Liga Nacional decidió modificar el calendario y por eso se hizo el espacio para esta clase de partidos.

Por su parte el ´Monstruo´ iniciará de esta manera una serie de partidos para celebrar su centenario que tendrá a Pachuca como gran invitado.

