Rubilio Castillo regresa a Honduras con un golazo pero Pablo Lavallén y Marathón sufren un duro golpe para el resto del Apertura

El delantero pego la vuelta a la Liga Nacional de Honduras con un gol digno del Puskás, pero Marathón sufre una dura baja.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Rubilio Castillo dio la buena nueva; pero Brian Farioli enciende las alarmas.
Rubilio Castillo dio la buena nueva; pero Brian Farioli enciende las alarmas.

El regreso de Rubilio Castillo a Honduras fue una de las bombas del mercado de fichajes en Honduras que confirmó Fútbol Centroamérica.

El histórico goleador firmó con Marathón y, tras varias semanas ausente por una sanción que acarreaba, finalmente se ha dado su esperado debut.

Su retorno a las canchas no pudo ser mejor ya que fue titular y anotó un auténtico golazo digno de los mejores del mundo.

Cruzaba el minuto 34 del primer tiempo cuándo Castillo como auténtico goleador que es, pescó un balón aéreo en el área y anotó de chilena un gol que recordará toda su vida.

Tweet placeholder
Pese al gran debut de su fichaje bomba, el ´Verdolaga´ no pudo sumar de a tres puntos y terminó cediendo puntos ante el peor equipo del torneo, Victoria.

Sobre su regreso, Castillo contó que “Es la segunda (chilena) que marco, la primera la había anotado contra Social Sol, la pensé, se me me dio gracias a Dios. Cuando vi la pelota que la ganó mi compañero y la ví en el aire, no la pensé dos veces y eso fue lo más importante, la vi venir y lo importante es que fue gol, queríamos sumar de a tres, no se pudo, toca levantar cabeza y salir adelante”.

Marathón sufre una dura baja para el torneo

Pese al gran estreno de su goleador, no todo son buenas noticias para Pablo Lavallén en cuanto a sus figuras.

En las últimas horas se confirmó que su mejor mediocampista, Brian Farioli, es baja debido a un desgarro de ligamentos cruzados.

El jugador no estuvo en el encuentro ante Victoria y se estudia la posibilidad de una intervención quirujica.

Según las proyecciones, en caso de ser operado, Farioli se estaría perdiendo el resto del Torneo Apertura 2025.

